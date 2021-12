Se trata del C.P.C Francisco Chávez Zegarra, ex director administrativo del Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP).



Quien no conoce la historia de su pueblo, deja que se la repitan. Desde ayer Chávez Zegarra, se ha convertido en el administrador del presupuesto del gobierno regional de Loreto. Trabajó en OPIPP allá por el año 2009 hasta el 2014.

Estuvo como máximo administrador en los inicios de la mencionada oficina donde se “cocinaron” los proyectos millonarios de la gestión de Vásquez Valera, como el alcantarillado, incluida la PTAR, el tren Iquitos Yurimaguas, entre otros. Ninguno con resultados favorables para Loreto, pero que sí sirvieron para evaporar cientos de millones de soles del canon petrolero.

El gobernador actual Elisbán Ochoa, se desconoce por influencia de quién, ha tenido a bien designar en el delicado cargo administrativo. Aunque sabido es que el gobierno regional actual, tiene empatía absoluta con todo lo que fue la gestión de Vásquez Valera.

El ya muy pasado 19 abril del año 2011, le hicimos una entrevista al CPC. Aquí un fragmento respecto al alcantarillado y el proyecto tren Yurimaguas Iquitos que desarrollaba la empresa Dessau, donde gastaron 100 millones de soles (la denuncia duerme en la fiscalía anticorrupción) sin ningún ápice de resultados positivos sino más bien desastrosos.

«En ese tema (proyecto del tren) yo no puedo hacer muchos cometarios, ellos llegaron a Iquitos (altos empresarios de Dessau) y mantuvieron conversaciones. Lo que nos interesa es que el proyecto salga adelante y haremos todos los esfuerzos posibles para que cualquier impase se solucione” declaró el 2011.

¿Qué opina de la Planta de Tratamiento?

-Que baje la creciente. Las filtraciones estaban previstas. Hay un trabajo de ingeniería que se va a hacer para que eso nunca vuelva a suceder (dijo al romperse e inundarse la PTAR). Ahorita estamos en la etapa constructiva. El terreno es un mosaico en Iquitos, no sabemos qué tipo de terreno hay en cada lado.

De otro lado. Cabe recordar que existe la resolución ejecutiva regional 518-2014 firmada por Lozano Escudero, como presidente regional encargado en esa época; en la que señala que del 01 al 04 de septiembre de 2014 encarga la dirección ejecutiva de OPIPP al CPC Francisco Chávez Zegarra.

¿Por qué? Porque habían concedido licencia sin goce de remuneraciones, a otro muy conocido en Loreto, Ing. Durich Francisco Whittembury Talledo, quien era director ejecutivo de OPIPP desde el 19 de marzo a octubre de 2014.

Pese a algunas denuncias a nivel nacional, como la del congresista Segundo Tapia, quien lo incluyó en una investigación sobre presuntas irregularidades en las obras de saneamiento, agua y alcantarillado en 10 provincias y regiones como Loreto, indicando que: “se repetían nombres de personas y empresas con el mismo “modus operandi”, dirigían licitaciones, se presentan con cartas fianza falsas, ganan obras millonarias, cobran y las abandonan”.

Ahí denunció que “hubo ciertos operadores como Durich Whittembury Talledo, Ramiro Livaque Zorrilla, miembros del Comité de Licitación que intervinieron en todo el proceso. La misma empresa NJS (supervisora del alcantarillado en Loreto) hizo el perfil de la licitación, el expediente, asesoraron para que gane la empresa de fachada MB3 y el Comité les consultaba a la misma NJS. Se ha obrado en Cajamarca de manera similar como en Amazonas e Iquitos donde hubo una inversión de 870 millones con los mismos resultados de obras inconclusas” apuntó el ex congresista.

Reiteramos, pese a algunas denuncias de ese calibre, el mencionado ingeniero Whittembury; con resolución ministerial 255-2021-Vivienda, del 23 de agosto 2021 (es decir ya con el nuevo gobierno nacional), fue designado como secretario general del ministerio de vivienda.

CHÁVEZ ZEGARRA, actual administrador del gobierno regional; tampoco escapó de denuncias por presunta corrupción. Existe la resolución número 17 del 25 de noviembre de 2013, donde el juzgado competente dictó auto enjuiciamiento contra varias personas, entre ellas al CPC Francisco Chávez Zegarra, en calidad de autores del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.

Se viene un año (2022) en que los pocos consejeros fiscalizadores, hagan su trabajo de manera prolija para que pongan la lupa encima de la oficina de administración del gobierno regional de Loreto.

(Luz Marina Herrera Lama).