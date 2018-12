Habló el alcalde electo de ese distrito, Víctor Raúl Pérez Ramírez.

También dio a conocer que en Puerto Alegre se habría iniciado un paro porque al parecer empresa petrolera no habría cumplido convenios.

El alcalde electo, señala que esta semana ya le entregarán las credenciales que lo reconocen como autoridad, sin embargo, un grupo en su distrito sigue protestando y no quiere aceptar esa designación del JNE.

“Yo agradezco a Dios por la oportunidad que me da para servir a mi distrito que está cada vez más olvidado y mancillado. Por largos 20 años han estado gobernando autoridades indígenas, no estamos para nada en su contra. Aparentemente tenían un plan para gobernar por 40 años.

Han cumplido 20 años y ahora la población me ha elegido y salgo ganador. Es por eso que ellos deciden tomar acciones negativas atentando contra el oleoducto nor peruano en ramal norte, intersección de “La Progresiva” 223+087, en cuanto a que no están conformes con la participación del pueblo, con los resultados que ha dado la el JNE.

El candidato que quedó en segundo puesto vive en dentro de la comunidad de Mayuriaga y por ahí pasa el oleoducto, por eso la protesta. Es un grupo de unas 40 personas, no es todo el distrito porque el distrito lo conforman 68 comunidades a lo largo y ancho de nuestra cuenca.

Además, no es la primera vez. Yo quiero recordarles a las autoridades del ministerio público que hace dos años y medio, ellos secuestraron un helicóptero del ejército peruano, y eso es penado, es un acto vandálico y de terrorismo. Los dirigentes tienen denuncia, pero es un proceso largo que la fiscalía no da curso, los personajes están siempre en huelgas, paros, a fin de llamar la atención. Ahora exigen que vaya el presidente de la PCM, el director de Petroperú, pero no les han aceptado.

Tengo conocimiento que la población de Morona, en la capital “Puerto Alegre”, se inicia un paro. Porque la empresa Petroperú no estaría cumpliendo con los convenios firmados con las comunidades afectadas por derrames de petróleo. Y está detenida una barcaza de la empresa Brunner que transporta residuos sólidos contaminados peligrosos y no peligrosos”, refirió.