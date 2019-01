Expresó la actual presidenta de la directiva transitoria de la Comunidad Campesina de San Juan.

Ayer hubo minga para limpiar y pintar el local de la comunidad.

Incluso la propia presidenta transitoria Nara Sifuentes Paredes, con rodillo en mano, estuvo pintando varios ambientes del mencionado local. Ella junto a otros comuneros de la zona, aceptaron asumir la responsabilidad entregada en asamblea desde el pasado 6 de enero 2019.

Y dicha encargatura la han tomado muy en serio, vienen trabajando de manera sostenida para ordenar el padrón y ver cómo dejaron las anteriores directivas la administración de esa comunidad. Lo que darán a conocer posiblemente el próximo 3 de febrero.

“En asamblea se nos dio la confianza y un tiempo para ordenar el padrón. Fue un proceso eleccionario donde se suscitaron ciertas cosas. El comité electoral había declarado nulidad de las elecciones y que todo acababa ahí para después nuevamente organizar y convocar a nuevas elecciones.

En este caso, el ex presidente Pedro Álvarez, llevó a la asamblea la consulta. No reconoció lo mandado por el comité electoral que anulaba las elecciones. Él quería que la asamblea sea la que decida en tanto se anule o se daba por ganador a Fernando Túnjar. La asamblea acordó que se anule las elecciones y se convoque nuevamente y ahí cayó lo presentado por Álvarez.

Algunos interpretan la ley de una manera y otros de otra. Otros piensan que queremos quedarnos y no es así; existe un padrón totalmente manoseado que no se arregla en un mes y así convocar a elecciones. Eso sería nuevamente provocar el caos.

Estamos trabajando en eso, además que no podemos dejar de lado la parte administrativa de la comunidad campesina de San Juan. Se ha encontrado incluso presunto tráfico de terrenos, un documento encima de otro. Ello viene generando las invasiones porque creen que no hay autoridad en la comunidad. Entonces cómo resolver todo ello.

Algunos de los candidatos que participaron en la última elección están presionando para que se llame a elecciones y así dejar un total desorden y se venga un nuevo enfrentamiento entre todos nosotros, un caos. No, acá tiene que haber un padrón ordenado.

El próximo 3 de febrero estaremos convocando a una asamblea donde informaremos de todo lo que estamos encontrando. Para que sepan cuál es la triste realidad de la comunidad campesina y de cómo muchos se habrían enriquecido a través de ella. Se tiene que ordenar la casa”, habló la presidenta transitoria.

Se habla que usted ha tenido un proceso judicial ¿de qué se trata?

-Claro que sí. Nosotros fuimos hasta el poder judicial para que a través de una asamblea se resolvieran los problemas de legalidad que en esos años existían. Ganamos al entonces presidente Gálvez Mondragón. Él había cerrado la puerta de la comunidad y no quería dar las llaves, entonces se fue a todo un proceso. Se habló de usurpación y otro de planificación, todo fue en bien a la legalidad y el orden que queremos para esta comunidad campesina de San Juan.