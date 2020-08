Un mural de pérdida y homenaje a loretanos valientes

Se observa en el corazón de la Plaza de Armas de Iquitos

En un recorrido por la plaza de armas encontramos el mural con las letras de IQUITOS, mural que anteriormente mostraba la gran flora y fauna que esta hermosa región alberga.

Hoy, ese mural refleja la gran pérdida del pueblo loretano que sufrió y lloró cada una de las más de 2 mil muertes (se dice que la cifra incluso sería más de 3 mil). Cada una de las letras hoy lleva consigo la imagen de quienes estuvieron en primera línea luchando cada día.

Encontramos los nombres de cada uno de los doctores que en cumplimento de su labor perdieron la batalla contra el terrible virus. Se observa también a la policía y el ejército del Perú trabajando de manera conjunta para cuidar y hacer respetar la ley de quedarse en casa.

Encontramos a los bomberos y ambulancias que cada día trasladaban a las personas afectadas, así como a una representante de la limpieza pública quienes no dejaron de salir a hacer su tarea en las calles de Iquitos, pese a que el coronavirus golpeaba fuerte.

Seguido de ellos el personal de salud que aún con el corazón en la boca y el inmenso temor a flor de piel, llegaba a su centro de trabajo para atender a la población infectada poniendo su propia vida en riesgo.

Finalmente, en las dos últimas letras encontramos la imagen de la fuerte población indígena que en un primer momento se pensó que no sería afectada por encontrarse alejada de la ciudad de Iquitos, sin embargo, sufrieron de la misma manera. Y siguen sufriendo.

Para cerrar, encontramos las llamadas “mecedoras del dolor” que en aquel tiempo donde los hospitales estaban colapsados y no se encontraban camas para los enfermos, los familiares en medio del dolor y la desesperación optaban por ubicarlos en mecedoras hasta que puedan ser atendidos y salvados.

Aquel mural no pudo se ubicado en un mejor lugar, ya que se encuentra en el corazón de Iquitos y refleja el sentir y el agradecimiento de cada corazón dolorido de este pueblo loretano abatido mas no derrotado.

(Micaela).