La historia de Livand Salazar, el trabajador de Sedaloreto que se esfuerza

por atender las necesidades de los usuarios.



Hoy hizo un alto a su ardua jornada por atendernos. Lo encontramos en plena faena entre la Av. Quiñones con Las Begonias en el distrito de San Juan Bautista, limpiando buzones obstruidos con maderas y desechos que malos vecinos arrojaron al sistema de alcantarillado, pero gracias a su labor ya estaba quedando desatorado y operativo.

Livand Salazar Silvano tiene más de 20 años trabajando en Sedaloreto, integra el equipo de trabajo del departamento de Reparación de Redes de Agua y Alcantarillado de la gerencia de Operaciones, que en su día a día, ejecuta la limpieza de las redes del alcantarillado de la ciudad.

“El trabajo es arduo, ingreso todos los días a las 7 de la mañana, pero hay jornadas donde a veces tenemos que amanecernos a fin de solucionar los problemas para los casi 77 mil usuarios que atendemos en Sedaloreto”, nos cuenta este “Guerrero por el Agua”.

“Yo opero el Hidrojet, equipo que sirve para desatorar el alcantarillado y durante mi trabajo aprovecho para orientar a los usuarios y a la población de cómo cuidar el sistema de alcantarillado, les explico las consecuencias que trae el hecho de arrojar basura y residuos sólidos al sistema de desagüe, que perjudica a toda la población por falta de educación sanitaria”. Nos comenta don Livand.

ES UN VOCERO QUE ACONSEJA CUIDAR EL ALCANTARILLADO

Nuestro “Guerrero por el Agua” al igual que muchas personas, se contagió en la primera ola de Covid-19 y estuvo 23 días en tratamiento bajo supervisión médica. “Cuando me sentía mejor, tuve miedo de volver al trabajo, pero no podíamos parar el trabajo, así que seguimos adelante porque entendía la necesidad de los usuarios”, nos narra muy consciente de su labor.

Es así que después de su recuperación, Livand le puso mayor empeño en su labor diario al punto de convertirse en un vocero de la institución, respecto al tema de alcantarillado. “Por toda mi experiencia y con el fin de que la gente no se perjudique más con los costos de arreglar el alcantarillado, exhorto a todos a tomar conciencia sobre el uso del alcantarillado y recomiendo no arrojar desperdicios, grasas, o sobras de comida por el desagüe del fregadero, asegurarse que todos los sumideros de la casa disponen de una rejilla que evite el paso de residuos al desagüe, así como evitar arrojar en el inodoro toallas de papel, compresas, o algodones. Siguiendo estos consejos básicos, evitaremos obstruir la tubería y contribuimos con el medio ambiente también”, dijo nuestro “Guerrero por el Agua”, orgulloso del papel que desempeña en su comunidad.

CAMPAÑA “GUERREROS POR EL AGUA”

“Guerreros por el Agua” nombre de la campaña nacional que busca concientizar a las personas sobre el uso adecuado del servicio agua potable, fue lanzada en noviembre del 2020 por el Programa de Modernización de las EPS y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con el apoyo del Banco Mundial, con el objeto de reconocer el invaluable esfuerzo de hombres y mujeres que trabajan en las EPS, por mantener el servicio permanente.

Livand es uno de los más de 100 trabajadores de las EPS en todo el país que han sido reconocidos como “Guerreros por el Agua”, por su destacada labor por el apoyo que brindan no sólo por su trabajo, sino por sus valores de identidad y empatía con los usuarios.

Actualmente en esta campaña participan 17 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en todo el país incluida la EPS Sedaloreto, se busca sensibilizar en el tema del cuidado del agua y uso responsable, así como darles el valor real a los servicios de saneamiento, y que el esfuerzo que se pone mejore la calidad de vida de nuestra población loretana.