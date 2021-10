Capitán de Fragata, Guillermo Benites Valverde, Capitán de Puerto de Iquitos.

“El río tiene mayor corriente que el mar, entonces es importante que tenga su chaleco para que no se hunda”.

El patrón y el dueño de la embarcación tienen la obligación de dar chalecos para que puedan navegar.



Una campaña de prevención para incentivar el uso de mascarillas contra la Covid-19 y chalecos salvavidas, ha iniciado el personal de la Capitanía de Puertos de Iquitos con el lema: “Un chaleco salvavidas, puede salvar tu vida”, informó el capitán de fragata, Guillermo Benites Valverde, jefe de la mencionada dependencia naval en esta ciudad.

Indicó que hay personal que está yendo a diferentes puertos para aumentar los controles, de exigir su uso, un chaleco te puede salvar la vida, ya que se ha observado que mayormente al momento de salir a navegar la gente no lo utiliza mucho. “Se está haciendo esto por un tema de seguridad”.

Es visible en los embarcaderos que hay viajeros que se oponen a colocarse el chaleco salvavida, “yo les pido encarecidamente y por la experiencia que he tenido ya sea en el mar o en el río, y lo que ha sucedido últimamente en diferentes puntos del país, pido que usen chaleco”, dijo el Capitán de Puerto de Iquitos, Benites Valverde.

Explicó que el río es mucho más peligroso que el mar, “El río tiene mayor corriente que el mar, entonces es importante que tenga su chaleco para que no se hunda o la corriente lo jale. Con el chaleco puede quedar flotando hasta que llegue el rescate, por eso el uso del chaleco es importante”, acentuó.

Señaló conocer que, por el calor, por el trajín del viaje o por la incomodidad no lo están usando, “pero es un uso que se debe hacer costumbre, porque en un accidente le puede salvar la vida. Si bien hay gente que puede nadar, pero, el chaleco por este tipo de corriente, nos ayuda”.

La campaña va dirigida a los patrones, a los dueños de las embarcaciones, al personal que navega las lanchas, además a la gente que compra su pasaje y se va ir de un punto a otro, “para que exijan su chaleco, porque el patrón y el dueño de la embarcación tienen la obligación de dar chalecos para que puedan navegar y es un derecho de los usuarios”.

De otra parte, por la reciente fecha conmemorativa del 8 de octubre, manifestó: “Tenemos la imagen del gran almirante Miguel Grau, en la cual con su gesta histórica nos enseñó los valores que tenemos ahora y que la seguridad es importante para proteger la vida”. (DL)