Estudiantes de la Unap pueden acceder a becas que les permitan recibir ayuda económica para terminar estudios superiores

Los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) pueden postular a la Beca de Permanencia de Estudio Nacional, que está dirigida a estudiantes peruanos de alto rendimiento académico que estudian en universidades públicas peruanas y que no cuentan con recursos económicos suficientes para continuar su formación superior. La beca asigna una ayuda económica mensual a los beneficiarios hasta que concluyan sus estudios superiores.

La beca se otorgará hasta por un periodo máximo de 7 semestres académicos o por un periodo menor de semestres que requiera para culminar la carrera profesional. Subvenciona los costos indirectos, correspondientes a los siguientes conceptos: alimentación, movilidad local, útiles de escritorio, etc.

El beneficio es efectivo desde la fecha de adjudicación de la beca, mediante la Resolución Jefatural correspondiente. La subvención se otorga solo durante los periodos lectivos. No se subvencionan los períodos vacacionales.

Para que un estudiante pueda postular a esta beca, debe estar matriculado en una universidad y carrera elegible, entre el tercer y octavo ciclo académico del periodo 2018. Copia escaneada de la constancia o récord académico o historial académico o documento oficial emitido por la universidad elegible donde el postulante realiza estudios, en el cual se indique el número de créditos cursados, créditos aprobados y número total de créditos de la carrera. Pertenecer al tercio superior en el orden de mérito de la facultad o carrera acumulado al semestre 2017-II o año lectivo 2017, conforme al plan de estudios.

Las siguientes condiciones priorizadas, otorgan un puntaje adicional, presentando los documentos señalados: Pertenecer a una comunidad nativa amazónica, campesina o afroperuana: declaración jurada de pertenecer a una comunidad nativa, amazónica, campesina o afroperuana. Personas con discapacidad: Resolución y/o carné de discapacidad emitido por CONADIS. Víctimas de la violencia: Registro Único de Víctimas (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED). Residir en el ámbito del VRAEM o del Río Huallaga: se considerará la dirección consignada en el DNI. Haber realizado servicio de voluntariado: certificación emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a voluntarios que hayan prestado más de 180 jornadas. Ser bombero o hijo de Bombero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: documento que acredite ser bombero o hijo de bombero activo del CGBVP.

Mayor información al teléfono: 222587, oficina del PRONABEC Loreto, sito en calle La Condamine Nº 379, de 8:30 am. a 5:30 pm.