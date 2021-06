“Ugeles de Loreto deben ser reestructuradas, dinero no puede ser gastado de manera irresponsable”

Expresó la consejera regional Janet Reátegui, integrante de la comisión de fiscalización.



Lo hizo en la segunda sesión ordinaria del consejo regional al que asistió el director de la Ugel Putumayo Manuel Vásquez Núñez. Quien dijo que sus funcionarios ganaban miles de soles porque así estaba estipulado desde que se creó esa Ugel y qué de todas formas, así él quisiera bajar el monto, de nada serviría porque el dinero sería devuelto al Estado. ¿Se imaginan?

A su turno la consejera Janet Reátegui, un tanto en reproche y comprensión, le dijo al presidente de la comisión de fiscalización José Trujillo, que ella siendo integrante de la misma comisión, no sabía de sus desplazamientos.

“Soy miembro de la misma comisión, pero yo no sé dónde se desplaza el consejero Trujillo. Yo digo nuevamente que dentro del plan de trabajo que deben hacer en comisiones, se puede considerar las visitas inopinadas, pero toda la comisión debe conocer. Así no funcionan las cosas, para eso las comisiones son ordinarias y se deben respetar.

De otro lado, no se ha escuchado escándalos, quizá por la lejanía, en torno a la distribución de materiales educativos. Pero en las demás ugeles todas las distribuciones ya tienen nombre propio, disculpen, pero hay hasta consejeros metidos en esto. Lo repito porque tengo conocimiento, por supuesto que no salen con sus nombres.

Pienso que es urgente que se reestructure el tema de las ugeles. No es posible que el dinero de los niños pase por manos de maestros para que sean gastados de manera irresponsable. Es un daño grande a la educación” opinó la consejera.

El director de la Ugel Putumayo, dijo que pagaba así a sus funcionarios, porque se lo permitía la normativa. Pero no dijo nada- además nadie se lo preguntó- en cuanto a uno de los últimos informes de Contraloría que determinó que la mayoría de esos funcionarios no contaba con el perfil necesario.

“Ayúdenme a cuidar la plata que es de la ugel, con estas alertas que nos están dando. El sindicato no es un enemigo, sino un aliado estratégico para dar alertas y reaccionar cuando no estamos en el camino correcto” dijo Vásquez Núñez. Desde el Putumayo el sindicato respondió que era falso, no son aliados porque los ignora y no da información transparente cuando se lo solicitan.

En otro espacio de la sesión, el consejero José Trujillo, pidió la palabra para responderle a su colega Janet.

“La ida al Putumayo no ha sido una salida de la comisión de fiscalización sino una salida del consejero delegado a la que me invitó. Las comisiones salen a fiscalizar diferentes provincias, a las pocas que he ido las he solicitado por medio de toda la comisión, pero por falta de presupuesto dan para uno o dos la posibilidad de viáticos. Y en la gran mayoría hemos ido sin viáticos.

A Requena donde hemos ido a fiscalizar la Ugel, subregión, centro de salud, hemos ido sin viáticos. Incluso algunos funcionarios han querido pagarnos hotel, pasajes, comida y no hemos permitido. En Yurimaguas también hubo empresas que quisieron pagar pasajes a Tarapoto, pero no lo permitimos” mencionó Trujillo.