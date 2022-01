Ante la falta de seriedad de parte del director y sus funcionarios quienes dijeron que renunciarían al cargo.



Muchos no tienen sangre en la cara porque lo que les interesa realmente es el poder para poder administrar los fondos económicos de la alejada Ugel del Putumayo, la misma que no ha rendido cuentas claras el año 2021.

Hoy en la mañana los dirigentes y trabajadores del sector educación, estarán nuevamente en el frontis de esa Ugel a la que la Contraloría y los miembros de la comisión de fiscalización del consejo regional, no han podido investigar a fondo. Los protestantes cuentan con una serie de medidas de lucha para hoy, que por estrategia aún no quieren dar a conocer.

Pese a que en todos los sentidos el Sute/Putumayo, le ha dicho al director José Manuel Vásquez Núñez, que es un incapaz para dirigir la gestión y que salga a las buenas del cargo; el profesor se aferra al mismo y ahora se estaría acogiendo a las consecuencias.

De acuerdo al profesor Pablo Soria, secretario general del SUTE Putumayo, la comisión fiscalizadora del Consejo Regional señaló en sus conclusiones que existían irregularidades en la gestión de la UGEL, específicamente en dos puntos: a) Que funcionarios de la institución viajaron sin autorización a la ciudad de Iquitos llevando documentos que pertenecen a la UGEL. b) Que la UGEL no contaba con los documentos sustentatorios que acrediten la ejecución de sus gastos y servicios.

Además, el dirigente sindical afirmó que existen pruebas de que el director de la UGEL ha responsabilizado a algunos de sus funcionarios de los problemas de la UGEL. No obstante, indicó que no los puede sacar por haber sido puestos por el mismo gobernador regional.

En ese sentido, el SUTE Putumayo indica que el motivo de la destitución del director se basa principalmente en su incapacidad de liderazgo para tomar decisiones a favor del magisterio de la provincia.

“Las versiones que el director está dando se contradicen. ¿Hay un audio donde él dice, y varias veces nos dijo, que su gestión está siendo desgraciada por sus funcionarios, y ¿quiénes son? personas que el gobernador ha puesto. Eso es lo que él ha dicho, nosotros no inventamos nada. Él no tiene liderazgo para manejar este personal. Delante de los maestros dice una cosa y luego a la prensa le dice otra”, declaró el profesor Pablo Soria.