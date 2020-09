UGEL Nauta logró atención integral de salud gratuita

Con gran acogida por la población.

La Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Loreto Nauta, el reciente sábado 12 de setiembre en el frontis del local institucional participó de una campaña multisectorial de salud integral gratuita con la entrega de medicinas también sin costo alguno.

“La campaña médica es con proyección a la comunidad, porque dada las circunstancias muchas personas se encuentran convalecientes, aun enfermos por esta enfermedad del covid, y les estamos dando una atención integral”, declaró la directora de la UGEL Loreto – Nauta, Mgr. Neyda Graciela Alcántara Giles.

La campaña también incluyó atenciones de descarte del covid-19, con atenciones odontológicas, pediatría, psicología, obstétrica, entre otros servicios. “Con esta campaña hemos ingresado a la implementación del Plan Covid-19 dentro de la UGEL Loreto – Nauta, que ya ha sido aprobado”.

La directora Alcántara Giles, agregó “es la apertura ya que toda institución debe tener su plan covid como manda el protocolo y para implementar hemos llevado a cabo esta atención médica, como un inicio y vamos a continuar con todos los trabajadores de la Ugel, además de coordinar con ellos la distribución interna del trabajo”.

Se dirigió a la comunidad nautina y regional en general para pedir que se continúe con los cuidados. “El hecho que ya no existan muertes, no quiere decir que esta enfermedad ya se fue, no todavía, está entre nosotros, por eso tenemos que mantener tres cosas: nuestro distanciamiento, el uso del alcohol y también el uso de mascarillas, todo obligatoriamente”.

Recordó con mucha tristeza que esta enfermedad se llevó a muchos docentes, gente joven, buena, profesionales, y por eso tenemos que seguir cuidándonos.

En cuanto a la educación y el sistema a distancia comentó, “el padre de familia debe continuar apoyando, que no exijan que el maestro ya vaya al aula, porque es algo que no todavía se puede hacer, no podemos exigir que el maestro vaya, porque no sabemos cómo esta de salud y cómo estarán los alumnos”.

Indicó que donde no hay conectividad los maestros realizan el trabajo del maestro itinerante, y donde hay conectividad continúen con la estrategia Aprendo en Casa ya sea televisiva o también radial, incluyendo con Aprendiendo al Son del Manguaré, versión radial regional.