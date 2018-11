Preocupación grande en el sector debido a que sigue el incremento de embarazos en adolescentes.

Organización del Canadá aportará 11 millones de dólares para trabajar el tema y disminuir los embarazos en adolescentes loretanos.

Sobre el importante aporte y también la gran preocupación respecto al registro de estudiantes embarazadas actualmente; se entrevistó a la doctora en salud colectiva y Lic. Enf. Juana Vela.

“Es muy saludable y gratificante esos aportes ya que van a permitir impulsar las acciones que están plasmadas en plan regional para disminuir el embarazo en adolescentes. Un trabajo en talleres con representantes de organismos involucrados desde el año 2017 al 2022 en el objetivo de disminuir el problema de salud pública que está alto porcentaje en embarazos en adolescentes. Tenemos un 34% que equivale a estar en un primer lugar a nivel nacional.

El presupuesto va a permitir hacer realidad todas las acciones plasmadas para fortalecer la parte de tutoría en los colegios, se necesita mayor participación ciudadana en las municipalidades y salud. La intervención de profesionales es para fortalecer las capacidades de los docentes e información en salud, no solo embarazo sino VIH, cáncer de cuello uterino en adolescentes.

Hay que fortalecer el trabajo multisectorial y ojalá que el presupuesto a través de la vigilancia ciudadana sea utilizado racional y equitativamente, con justicia. Para que el presupuesto llegue a la población objetiva que son los adolescentes y así lograr resultados positivos”, habló Juana Vela.

“Esas son estadísticas visibles en la Ugel/Maynas, pero yo creo que hay más. Aún debe existir un sub registro de las zonas periféricas, falta la parte rural, las zonas indígenas, hay que visibilizar toda la información para tomar acciones.

El tema sigue siendo muy preocupante y hay que “tomar al toro por las astas”. Hay que estar muy presentes para trabajar por los chicos que ven frustrado su futuro. Vienen niños recién nacidos sin apellido en su mayoría, futuros ciudadanos con inseguridad emocional.

Estamos poniendo en riesgo el futuro de la población con niños de bajo peso. Sus madres aún no tienen madurez física, tampoco psicológica para asumir el rol primordial que es ser mamá. No es madre quien da a luz, sino quien cría, educa en el hogar”, remarcó Vela.