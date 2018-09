Sutemaynas interpondrá una denuncia ante el ministerio público contra autoridades responsables.

Así lo dio a conocer Henry Ramos Ocampo, secretario de organización del Sutemaynas, sumamente indignado y sustentando con documentos oficiales salidos de la misma dirección de la Ugel y la Drel. Adelantó que el Sutemaynas de inmediato interpondrá una denuncia ante el ministerio público contra los que resulten responsables.

“En aras de la transparencia el secretario del Sute/Maynas Prof. César Coral, solicitó la resolución directoral (7378) y el contrato de una maestra ubicada en el colegio Club de Leones. Se trata de Leydi Paola Macedo Díaz, la resolución la firma el director de la Ugel Maynas, Lennie Armas. Ella antes trabajaba en AGP de esa Ugel y ahora está como docente titulada.

Sin embargo, en la resolución directoral y en la autógrafa de su expediente se ve que no tiene más que certificados de capacitación (2006-2010) del centro “Divino Niño Jesús” en programa regular que actualmente está cerrado porque no ha sido acreditado, entonces no puede emitir títulos.

Ella ha sido alumna del pedagógico Loreto en ciencias naturales, no ha concluido y ahora la contratan en una plaza de primaria, cuando es de secundaria. La contratan habiendo profesores con título e interinos que no cuentan con una plaza. Cuando le decimos eso al aseso legal de la Ugel, él nos responde: “recuerde maestro que estamos en la última etapa y se puede contratar hasta estudiantes”.

Otro caso impune, es respecto a la contratación como docentes de personal técnico informático a quienes se les ha contratado como locadores para que laboren en el programa Nexus, y ahora tienen hasta dos contratos para ser docentes en varias comunidades. Eso es un delito porque no pueden estar en dos lugares a la vez, ni que fueran Superman.

Sobre todo, reiteró que existiendo varios docentes, así como interinos en espera de un contrato, aunque sea para estos últimos meses, no les den y les entreguen a los técnicos informáticos que entraron como locadores para el programa NEXUS. Las resoluciones fueron entregadas el 15 de mayo de 2018.

Está Luis Rengifo Chávez, a quien se le ha dado dos resoluciones para dos comunidades. Para que enseñe comunicación, educación física, matemáticas, formación ciudadana, plan de investigación y elaboración de proyectos productivos, todo sin ser docente.

Igual mecanismo, usaron para Mori Ibáñez Paul, dos resoluciones emitidas desde la Ugel el 15 de mayo, para que vaya a enseñar a dos comunidades tutoría y orientación, artes, formación ciudadana, cívica, historia, geografía. Unos “todistas” que no saben nada más que lo que aprendieron cuando estaban en el colegio, ellos se han especializado en informática no para ser docentes.

Igual es el caso de Vargas Ferreira Adam, los hemos denunciado, pero ni así dejaron de cobrar su sueldo entero desde abril y eso es un delito. Nosotros como sindicato vamos a interponer la respectiva denuncia penal porque esto es corrupción, apropiación ilícita, estafa a los maestros ya que hay cientos en espera de un contrato y no les dan. Estarán incluidos el director de la dirección de educación Roberto Pinchi, el director de la Ugel Lennie Armas y el mismo gobernador porque él es el jefe de pliego”, aseveró Ramos.