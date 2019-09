UCP dona libros a escuelas públicas

Apostando por la educación en la región Loreto.

Continuando con el Plan de Trabajo 2019, la Universidad Científica del Perú-UCP, a través de la Biblioteca Universitaria, emprendió con éxito la donación de textos bibliográficos a instituciones educativas de la región; entre ellas, la I.E Nº 60093 “José Olaya Balandra”, en la carretera Santo Tomás, I.E. Nº 601515 “San Pablo de la Luz”, en avenida La Participación, I.E. Nº 6010275 “Francisco Secada Vignetta, en avenida Quiñones kilómetro 4.5, I.E. “Fe y Alegría” Wilhem Rossman, situado en avenida Quiñones kilómetro 4.5 y la I.E. Nº 60110, ubicado en carretera Iquitos Nauta kilómetro 5.5.

“Todos sabemos que el hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y de concentración de los niños. Somos conscientes de que los libros deberían estar presentes en el día a día de los niños y jóvenes, encontrar espacios para este hábito para el aprendizaje continuo es conveniente; ante ello, como universidad instamos a los directores y padres de familia a destinar tanto en casa como en la escuela, un espacio apropiado para los libros”, mencionó Karol Vela Saavedra, jefa de la Biblioteca Universitaria de la UCP.

En ese sentido, la UCP con actividades de proyección social, lidera esta iniciativa con la premisa de destinar libros ordenados y clasificados (matemática, química, historia, lengua y literatura y otros), las mismas que deben estar en buen estado, libres de hongos o bacterias, originales y no piratas. También que no sean fotocopias y que no se trate de un material obsoleto. “Agradecemos a la UCP por el gesto supliendo muchas veces la necesidad de innovar con material educativo en nuestro colegio”, fueron las expresiones de agradecimiento de Víctor Ruíz, director del colegio “Fe y Alegría”.