<Implementan servicio de matrículas on line

La Universidad Científica del Perú-UCP Iquitos, inició el pasado 13 de agosto un nuevo ciclo académico implementando un moderno servicio de atención a los estudiantes y padres de familia aplicando nuevas tecnologías, los trámites de matrícula, currículo educativo, horarios de clases, plan de estudios, reportes académicos, cuadro de mérito, perfil del alumno, horarios, perfil del docente, solicitudes de becas y pagos por enseñanza, todo de manera digital y segura.

Jossie Aris Torres (17), estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de Psicología en la UCP, nos comenta sobre estos servicios:

¿Qué beneficios te brinda el portal web de la UCP?

– A través de la página web (www.ucp.edu.pe) yo ingreso al servicio de Intranet Educativa con el código de alumno y la clave que me proporcionaron al ingresar a la UCP, ahí yo puedo realizar mi matrícula en los cursos y los horarios que están disponibles para mi ciclo académico desde la comodidad de mi hogar.

¿Realizar este proceso vía online es complicado para ti?

-No, cuando entré al primer ciclo, mis compañeros y yo, recibimos una capacitación por parte del departamento de informática en el manejo y conocimiento de la página web, además en el Fan Page de la UCP circula un video tutorial que está disponible para toda la comunidad universitaria. Es un proceso sencillo.

¿Qué otros beneficios digitales brinda la UCP?

– Para mí uno de los servicios más importantes es el pago de la matrícula, no es necesario hacer largas colas en el banco, pues con la tarjeta de débito o crédito podemos pagar vía internet, en la sección de “Pagos de Servicios” del portal web del banco, seleccionando la UCP e ingresando nuestro código de alumno. Así también conocemos nuestro estado de cuenta y el monto de la deuda.

¿Utilizas constantemente la página web de la UCP?

-Claro, ahí me informo de todas las actividades de la universidad, los reglamentos y servicios, tengo acceso a toda mi información universitaria y, sobre todo, puedo llevar el control de todos mis trámites.