UCP apuesta por el medio ambiente

Se inicia proyecto de reforestación en distrito de Fernando Lores.

Se plantaron árboles de capirona en Tamshiyacu

Comprometidos en salvaguardar la integridad de nuestros ríos y bosques amazónicos, dentro de un marco de responsabilidad social en el interior de la región Loreto, la Universidad Científica del Perú-UCP, en alianza estratégica con la municipalidad del distrito de Fernando Lores y la empresa TAMSHI S.A.C. iniciaron el programa de sensibilización ambiental con trabajos de reforestación en el distrito.

En ese sentido, son más de 200 árboles de capirona que se plantaron en el ex botadero municipal, con el objetivo de reforzar el suelo y los ecosistemas. La semana entrante se trabajará en la plantación de nuevos árboles de frutas amazónicas y maderables; así como articular esfuerzos para la recolección de inservibles que promueva espacios para la creación de un parque o reserva nacional, lo que genera gran expectativa en los pobladores de la zona como parte de un gran proyecto de responsabilidad social. “Quiero resaltar el compromiso y la colaboración de la población en general que conoce su realidad y apuesta por la producción local. La UCP y Tamshi SAC forman parte de este gran proyecto, pues gracias a ellos hemos podido conseguir los plantones que utilizaremos para comenzar con estos trabajos, con la asistencia y asesoramiento de estas grandes empresas conseguimos los plantones ”, sostuvo el alcalde del distrito de Fernando Lores, Clever Ruíz.

Por su parte, Manuel Barieux, presidente del grupo TAMSHI S.A.C, indicó que las alianzas del sector público, privado y académico son vitales para el desarrollo y la importancia de generar ingresos sostenibles para los agricultores: “sembrar millones de árboles permanentes ayudarán a restaurar zonas afectadas por la agricultura migratoria. El sistema agroforestal es una herramienta estratégica para el Perú con el desarrollo de una actividad sostenible que ayuda a mejorar la vida de millones de campesinos”, concluyó.

Asimismo, como representante de la UCP y responsable del proyecto “Amazonas”, Mgr. Magaly García Vílchez considera que es fundamental enfocar y priorizar temas en cuidados y de protección al medioambiente bajo un modelo educativo que influya en la toma conciencia de la población no solo de la ciudad, sino también del interior de nuestra región: “Como universidad amazónica, somos parte de este cambio, pues consideramos que la educación ambiental es fundamental para todo equilibrio social. Este proyecto es el inicio que abrirá paso a las investigaciones, ecoturismo, eco industrias, etc. Vamos a apostar por conservar y recuperar nuestra Amazonía”, manifestó. Cabe mencionar que para el desarrollo de estas acciones, la comitiva de la UCP estuvo conformada por el Lic. Wilfredo Del Piélago, la comunicadora social Laura Arrarte, Lic. Bruno Barriga, Mgr. Rosana Gonzales Arzubiales.