Equipos vitales se encuentran inoperativos y arrinconados mientras que vida de pacientes pende de un hilo.

¿Y qué dicen los dirigentes sindicales respecto a tremendo problema en la Unidad de Cuidados Intensivos?

*Director Nicolás Hernández, debe conseguir presupuesto de emergencia para recuperar equipos como los ventiladores mecánicos.

En estos precisos instantes llegar a la sala de cuidados intensivos de emergencia del hospital Iquitos, constituye un riesgo inmenso por la falta de operatividad de equipos vitales como son ventiladores mecánicos y monitores donde se ven las funciones vitales de los pacientes críticos.

Un riesgo inmenso tanto para los pacientes, como para los profesionales de la salud ahí designados. Ni siquiera han podido colocar el aire acondicionado que fue sacado para su arreglo, la zona viene funcionando solo con un aparato. El espacio en que estaba el otro, ha sido sellado con un pedazo de triplay.

Sobre el grave problema se pudo encontrar al Dr. Carlos Calampa, quien expresó de manera resumida la grave crisis por la que atraviesa el área de cuidados intensivos de emergencia del hospital Iquitos.

“Realmente estamos colapsando con los ventiladores mecánicos y monitores. Desde la gestión anterior (gobernador Fernando Meléndez) veníamos solicitando reiteradamente que se mejoren los equipos y nada. Ahora mismo ya hay más problemas con los ventiladores que no están cumpliendo con las funciones correspondientes, cuando uno coloca los parámetros.

Todo esto pone en riesgo a los pacientes y a nosotros mismos como profesionales. Acabamos de tomar medidas extremas, como “canibalizar” a uno para estabilizar al otro y eso no puede ser. Teníamos dos aires acondicionados, uno ha sido retirado porque se malogró, hasta ahora no lo pueden colocar y más bien han tapado el hueco donde estaba. Acá hay pacientes críticos que no solo dependen de nosotros, sino de los equipos para que puedan salir adelante.

No están operativos varios monitores ubicados en el área de observación de emergencia, y ahí se hace el control, se evalúa las funciones vitales, estos paran fallando. No hay un plan de mantenimiento de los equipos y esto viene desde la gestión anterior”, explicó el Dr. Carlos Calampa.

¿Y ahora quién alzará la voz por todas estas emergencias al interior del hospital Iquitos, si los dirigentes sindicales están ocupando cargos directrices?

-Definitivamente los tiempos han cambiado. Ahora muchos se ubican de dirigentes sindicales para luego ocupar un cargo y eso es lamentable. Dirigentes los de antes que luchaban por los derechos de los trabajadores y de la institución y no aceptaban cargos debido a la posición que tenían.

Eran los verdaderos dirigentes de antaño, ahora las cosas han cambiado y prácticamente todos han ocupado puestos que son claves en el hospital. El director del nosocomio debe tomar acciones al respecto, de él depende que funcionen mejor las cosas.