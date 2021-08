Turba captura a presunto arranchador de celulares

Agentes del orden rescataron al sujeto de enardecida población



Una enardecida turba de pobladores no tuvieron piedad contra un sujeto a quien le propinaron golpes de puños y patadas hasta dejarlo completamente ensangrentado y semi inconsciente.

Los testigos indicaron que minutos antes, este joven habría arrebatado el celular a una mujer quien se encontraba distraída conversando a través de su equipo móvil.

El hecho ocurrió en la avenida La Marina en donde la enardecida turba retenía a Erinson Huaynacari Ruiz de 20 años de edad. El sujeto trato de huir a bordo de una motocicleta de color rojo y sin placa de rodaje, pero fue perseguido por un grupo de motocarristas quiénes le cerraron el pase y le derribaron en el pavimento.

Tras ser agredido por la turba de pobladores, un grupo de vecinos se contactaron con los agentes del serenazgo de Punchana, quienes de inmediato llegaron hasta el lugar de los hechos y rescataron al joven de las manos de sus captores.

Los serenos de este distrito trasladaron al intervenido junto con la motocicleta hasta la comisaría de punchana para las investigaciones respectivas. Cabe indicar que durante el registro personal los agentes no encontraron el equipo móvil en su poder. (C. Ampuero)