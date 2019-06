Turba agrede salvajemente a dos motociclistas

Hecho ocurrió en la entrada a Santo Tomás

Reder Tello Tenazoa (28) y Carlos Guzmán Huayllahua (46), fueron salvajemente golpeados por un grupo de manifestantes, cuando se trasladaban a bordo de dos motocicletas por los cruces de la carretera Iquitos-Nauta con Santo Tomás, en el distrito de San Juan Bautista.

Este lamentable hecho ocurrió ayer en horas de la mañana, cuando la ciudad acataba un paro de 24 horas convocado por la CGTP a nivel nacional.

El primero de los nombrados fue agredido por una turba de piquetes. Con palos en mano, le destrozaron su motocicleta. No contento con ello, le agredieron físicamente, dejándole hematomas en varias partes del rostro y en la cabeza.

El que se llevó la peor parte fue el señor Carlos Guzmán, quién cerca de las 7 de la mañana llevaba a su hijo hasta una conocida farmacia de la ciudad. El joven quien iba como pasajero junto con su padre fue impedido de salir de la zona de Santo Tomás. A pesar que el padre de familia les explicó que tenía que llevar a su hijo a trabajar porque él labora en una farmacia, los piquetes no le hicieron caso.

Fue en esos momentos que empezó una discusión entre el agraviado y la turba de manifestantes. Sin embargo minutos después también él fue agredido por los piquetes. Le empujaron hacia el suelo y con un palo con clavo le incrustaron en la pierna derecha.

Esta acción violenta molestó a los vecinos del lugar, quienes protestaron por los actos vandálicos que se habían registrado en esta zona del distrito de San Juan.

Por el lugar pasó un efectivo de la comisaría 9 de Octubre, quien de inmediato llamó a sus colegas, los mismos que se trasladaron hasta el lugar de los hechos para trasladar a los heridos, hasta un centro de salud más cercano, donde fueron atendidos por los médicos de turno.

