¡No pierdas la oportunidad de apoyar a los más necesitados!



La parroquia San Martin de Porres continúa en búsqueda de auspiciadores para el Trote de Solidaridad 2022, evento que busca recaudar fondos para las cuatro casas de ayuda social administradas por la parroquia: Algo Bello para Dios, Talita Kumi, Casa Betania y Casa Santa Rosa.

Así lo manifestó el padre Raymundo Portelli, quien señaló que la colaboración continúa hasta el 8 de julio y que estos ingresos ayudarán a sustentar una tercera parte de todos los gastos que realizan las casas acogida, las mismas que buscan brindar calidad de vida a personas con enfermedades crónicas, sin hogar y adultos mayores.

“Esto es una última llamada para los que desean sumarse a colaborar con las cuatro casas de acogida de nuestra parroquia, las cuales no paralizaron su atención a pesar de la pandemia de Covid-19, esto gracias a que existen personas benefactoras que apoyan durante todo el año”, declaró.

El párroco de la iglesia San Martín afirmó que la vida cristiana no solo es oración, sino que el buen creyente debe dar la mano a los más necesitados, demostrando sus valores cristianos. “La fe no se vive solo orando, sino siendo caritativo con aquel que más necesita”, recalcó.

Las personas que desean colaborar pueden hacerlo a través de los agentes de pastoral de la parroquia, o directamente en la secretaría parroquial. El monto mínimo solicitado es de 100 soles. La fecha del trote es el 24 de julio.

Si desean realizar un donativo a través de banca por internet, deben coordinar a través del número 965764816, lo cual también aplica para personas que quieren colaborar desde el extranjero (A. Padilla)