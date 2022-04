Así lo advierte la Defensoría del Pueblo



Tras el inicio de las clases presenciales, tres instituciones educativas de la cuenca del río Chambira, ubicado en el distrito de Urarinas en la provincia y región de Loreto, aún no iniciaron el año escolar, además otras 10 presentan falta de docentes así lo advirtió Abel Chiroque, jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto.

De acuerdo al jefe defensorial, fueron las comunidades nativas del pueblo indígena Urarinas, quienes denunciaron la falta de docentes en sus centros educativos, situación que vulnera el derecho a la educación de 300 escolares originarios.

“13 instituciones tienen problemas con asistencia de personal docente, de las 13, son 3 que no inician el año escolar, los padres de familia denunciaron que no llegan los docentes contratados, son 300 estudiantes que resultan afectados.”, señaló Chiroque.

Por su parte el líder indígena, Gilberto Inuma Arahuata, denunció que la falta de maestros se presenta todos los años, además, indicó que los profesores contratados no hablan su lengua materna, lo que presenta un grave problema en la comunicación y aprendizaje de los escolares durante el año.

Por otro lado, Natividad Tamani Torres, jefe de personal de la UGEL Loreto – Nauta, se comprometió a ubicar a los profesores contratados para los colegios de esas comunidades para exhortarlos a brindar clases o colocar su plaza para nuevo contrato. Torres también agregó que ocupa el cargo desde hace un mes y durante este tiempo encontró irregularidades en el proceso de adjudicaciones.

A través de un informe la Defensoría del Pueblo, señala que a un mes de iniciar el año escolar a nivel nacional, la UGEL Loreto Nauta, debe restituir el derecho a la educación de los estudiantes indígenas. (D.Rengifo)