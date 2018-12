*Buena pro estaría siendo entregada el próximo 18 de diciembre.

*Tratamiento beneficiará a 160 pacientes.

EsSalud convocó al proceso de licitación el pasado 18 de noviembre 2018, para la contratación del servicio de Hemodiálisis tercerizada, a fin de poder atender de manera ambulatoria a los asegurados que padecen alguna afección renal.

A la fecha vienen participando 3 clínicas privadas: “Clínica de Hemodiálisis Iquitos”, “Reno salud” y “Salud Gaymba”. Se está en la etapa de consultas y observaciones al presente proceso de licitación que tiene un monto programado para la Buena Pro de 10 millones 167 mil soles. El próximo 18 de diciembre sería la entrega de dicha buena pro.

En dicha etapa existe una controversia y observaciones hechas a una de las clínicas (“Reno Salud”), ubicada en la zona de Moronacocha. Ya que ésta no estaría cumpliendo con la directiva 113 aprobada con Resolución Ministerial 45-2015 MINSA y que está vigente, ya que en el acápite 6.113-Incis. b) se señala:

Que el terreno para el establecimiento de salud no debe ubicarse a una proximidad no menor de 100 metros equidistantes al límite de la existencia de una estación de servicio de combustibles, grandes edificaciones comerciales, supermercados o centros educativos, campos deportivos, centros religiosos y otros. Siendo que la mencionada clínica no estaría cumpliendo con esa parte de la directiva vigente.

Además, observan otro punto respecto al valor referencial que se ha modificado para que pueda entrar al concurso. De los 10 millones de soles habrían solicitado que se cuente solo con el 5% de ese valor equivalente a 500 mil soles. Para los entendidos sería una suma irrisoria, muy pequeña para el monto a adjudicarse. En todo caso, ahora se ilustra en cuanto a que puede haber una repartición de la buena pro.

Pero por tratarse de pacientes muy delicados, muy vulnerables, demasiado sensibles a todo lo que los rodea, es de firmeza que EsSalud entregue el servicio a quien presente las mejores cartas de garantía en el servicio. Aunque la empresa observada, ahora ha colocado la puerta de ingreso por la zona posterior ¿qué pasaría con los pacientes si se registra un incendio o un amago de incendio por la zona?

La buena pro se estaría entregando el próximo 18 de diciembre, para un tiempo de contratación de 12 meses (un año). Serán 21 mil sesiones de hemodiálisis, que beneficiará a 160 pacientes. La capacidad máxima de cada clínica es de 90 pacientes. Como son 160 pacientes una clínica estaría con 90 y los otros obligatoriamente se irían al segundo lugar, según las normas.

Se espera la transparencia necesaria, porque de por medio no están los 10 millones de soles de la licitación especial, sino la vida de los pacientes sumamente afectados en sus riñones.