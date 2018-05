Al parecer ninguna Ugel se salva de hechos irregulares, los que deben ser auscultados hasta el final para que se denuncie y sancione a los que resulten responsables.

Hace poco el encargado del control de dicha Ugel envió documento a Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía Anticorrupción, para conocimiento de todo lo que viene encontrando en esa unidad de gestión educativa.

Presuntos hallazgos que por su magnitud ha obligado al responsable de control Ricardo Reátegui Piña, a solicitar una ampliación en el plazo para concluir con un contundente informe.

Habrían encontrado pruebas de presuntos actos de corrupción en torno a sobrevaloración en la adquisición de bienes y contratación de servicios. Sobrevaloración en la prestación del servicio de transportes en donde se ha venido pagando más del doble del precio del servicio. Tal como también se informó el pasado 22 de mayo 2017 respecto a la entrega de materiales educativos a diferentes instituciones educativas de Loreto Nauta. “En particular en URARINAS, donde NO se hizo la entrega correspondiente de los materiales. Lo que supone que las firmas de las pecosas fueron fraguadas o adulteradas, y no corresponden a los responsables de las recepciones en las comunidades donde están las instituciones”, reseña el informe.

Fondos por encargos girados a varios funcionarios de la Ugel Nauta…

Los responsables de la acción de control se cansaron de pedirle la documentación necesaria vía transparencia a Francisco Navarro Carbajal, director de la unidad de gestión educativa local de Loreto Nauta, sin que les entregue nada, por lo que decidieron pedir la ampliación de la investigación ante el gobierno regional de Loreto.

“Solicitar ampliar el trabajo de auditoría y control de la Ugel Loreto Nauta sobre entrega de fondos por encargo, pago de especialistas, contratación y pagos de locadores, contratación y pago del grupo funcional 0008 por asesoramiento y apoyo, entre otros aspectos.

Manifestar que el 18 de abril de 2018 presenté la solicitud de investigación en la unidad de gestión por presuntos actos de corrupción malversación de fondos y otras acciones, y aun existiendo documentación que los responsables de área de la Ugel, advirtiendo de las malas prácticas y alertas del manejo de los fondos públicos asignados a esa institución en el informe 021-2017, lo que conllevaría a un problema más crítico o en el peor de los casos, a problemas judiciales”, les advierten.

Pidieron al director de la Ugel documentación que sustente su emisión y al mismo tiempo rendición del monto girado de los siguientes comprobantes de pago y respectivas copias fedateadas emitidas con los siguientes números y fechas:

-Comprobantes de pago-3947 (14 junio 2017). -11838 (21 diciembre 2018). -11265 (del 5 diciembre de 2017). -11839 8 del 21 dic). -520 (del 26 enero 2018). -796 (del 14 enero 2018). 1121 (del 20 febrero 2018). -1122 (20 febrero 2018). -1133 (del 21 febrero 2018).

Pago a Reyes Lujan Ángel Alejandro, comprobante de pago 0520 del 26 enero 2018 por 17,861 soles. Pago del fondo por encargo a nombre de Ángel Alejandro, según resolución administrativa 007 para realizar el plan de trabajo del XV aniversario de la Ugel Loreto, según memo 0052-2018.

PAGOS HECHOS A MADRE DEL TRABAJADOR NOMBRADO DE LA UGEL LORETO NAUTA: MARIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ…

Comprobante de Pago 3040 (11 de abril 2018) a Rodríguez Rodríguez Vda. de Álvarez Sadie, por 11 mil soles. Por la adquisición de uniformes para el personal contratado destacado y locadores de la Ugel LN, según meno 0392-2018. Comprobante 3041 a la misma persona un pago por 20 mil soles, ahora por la adquisición de uniformes para el personal NOMBRADO.

-Otros. Comprobante de pago 11988 (30 dic 2017), a Mozombite Núñez Gracy Vanessa, por 28 mil soles por servicio de transporte de materiales educativos con destino a la jurisdicción de Urarinas/río Chambira. También está el comprobante 11399 del 30 dic 2017 por 18 mil soles aprobados y pagados por transporte fluvial de materiales educativos a Urarinas, Marañón y Quebrada Urituyacu.

MÁS IRREGULARIDADES…

Pagos a Javier Vásquez Torres, por adquisición de polos a 3,750 soles. También a Cruz Cárdenas Gladys, Ramírez Chapana Camila, por 8,199 soles por servicios diversos. Rojas Ruiz Percy, también por pago de servicios diversos. 10,300 soles a nombre de Multiservicios SMS Srl. Gladys Cruz Cárdenas. Vásquez Freitas Roy James, pago de 16,500 soles por trabajos en la Ugel. Pago de 50 mil 357 soles a la misma persona por mano de obra en diversas instituciones educativas. Pago por 63 mil soles a Hercilia Sánchez Barrera, por adquisición de material fungible para el inicio del año escolar. Otro comprobante a la misma persona por 18 mil soles. Otro por 33 mil soles a la misma persona. Y finalmente otro por 86 mil soles a la misma proveedora.

El responsable de control tendrá que agilizar su trabajo para interponer la denuncia correspondiente en salvaguarda de los recursos del Estado, sentando precedente para que otros funcionarios no hagan lo mismo y posteriormente administren los recursos de manera correcta, en bien de la comunidad de Loreto Nauta.

No hay que olvidar que, en esa Ugel, en estos precisos instantes siguen laborando varios de los que fueron sancionados en el año 2003-2004, por actos totalmente corruptos en el manejo de su presupuesto. Hace tiempo que ya han debido ser sacados de la Ugel/Nauta.