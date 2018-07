Monseñor José Travieso Martin, del Vicariato de San José del Amazonas, sobre iniciativa de CÁRITAS.

Intensa, corta y fructífera, fue la reunión convocada por Cáritas San José del Amazonas a varias entidades públicas para coordinar y colaborar en la lucha contra la anemia y la desnutrición en la región Loreto, a través de una red de promotores de salud voluntarios y reconocidos por el sector Salud. El proyecto se focaliza en el distrito de Indiana.

Al respecto, monseñor José Travieso Martin, del Vicariato de San José del Amazonas, hizo interesante comentario. “Este es el resultado de la motivación, coordinación y buena voluntad de los representantes de Salud y de la municipalidad de Indiana. De nuestra parte, como Cáritas que como fuerza económica no tenemos nada, pero sí tenemos la fuerza que está en todas las personas que venimos a la reunión y vamos a continuar.

Es la fuerza de la humanidad de personas que sabemos lo necesario que resulta y a colaborar con las familias y también con los más pequeños que tienen dificultades para crecer y ante esa necesidad tratar de hacer lo que podemos, y seguimos buscando apoyo.

Para mejorar la salud significa poner en marcha recursos económicos, también, pero el potencial mayor son las personas, somos la pieza clave, los protagonistas, aquellos de los que realmente depende de lo que hagamos o deshagamos, de lo que logremos erradicar y curar en cuanto a enfermedades.

Los recursos están para que los empleemos, en lugar de dilapidarlos o desviarlos hacia algunos y dejando a la gente que se las arregle, y a los más pequeños. Debemos cooperar juntos e ir también con voluntarios de las comunidades.

Tenemos que aprender mucho más todos. Como saber que el cordón umbilical no se corta a la primera porque se impide el flujo del hierro de la madre para que ese niño pueda tener toda una reserva que le impida la anemia por lo menos cuatro meses. Son cosas que cuando los médicos las dan a conocer a un grupo de voluntarios y ellos los llevan a las comunidades, la mamá, la familia saben ya mejorar desde el nacimiento la atención y desde antes, para saber que hay que nutrirse para que el niño vaya naciendo sin anemia. Es una tarea en conjunto.

Lo que queremos hacer como Cáritas y cooperando con las autoridades de la Salud de la región, del municipio y de los voluntarios. Se trata de cooperar para que los niños de Loreto no estén a la cola de todos tanto en salud, como en educación. Para Dios el niño más escondido en la comunidad más pequeña es tan hijo suyo y maravilloso como el hijo de los presidentes de las naciones”.