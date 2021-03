Traslado de osamentas del ex “San Roque” al cementerio San Juan Bautista es irreversible

Se iniciará en los próximos días, dice Luis Barreto gerente de Desarrollo Económico de la MDSJB



Las osamentas de los occisos que fueron enterrados en el ex cementerio San Roque ubicado en el AH Secada Vigneta, van a ser trasladados en sus respectivos ataúdes en fecha próxima hasta el cementerio “San Juan Bautista” ubicado en el kilómetro dieciocho de la carretera Iquitos-Nauta, así lo informó Luis Barreto gerente o de Desarrollo Económico e Inclusión Social.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en cumplimiento de sus funciones, va trasladar los restos mortales de todos los que fueron enterrados en “San Roque”, para ello se están culminando con la confección de los ataúdes de ciento treinta féretros que han sido inventariados en ese lugar, los mismos que se hacen en cumplimiento de los derechos de los familiares. Probablemente haya muchos más entierros que se hicieron entre veinte a treinta años o más en el ex cementerio de “San Roque”, y que probablemente sus familiares han muerto y no han concurrido al llamado que se ha hecho para poder trasladarlos a otro lugar, y que no fueron ubicados; pero, que de encontrarse más osamentas; se va hacer el llamado correspondiente; además se debe tener en cuenta que hace más de diez años ha sido cerrado por la DIRESA.

Luis Barreto con relación a la “oposición” que pretende hacer una denominada asociación para el traslado de las osamentas hasta otro cementerio, dijo; lamentablemente hay delincuentes que se hacen pasar como dirigentes y seguir extorsionando a las familias que tienen muertos en “San Roque”, seguir sacando dinero con presuntas actividades que nunca se van a realizar. Nosotros buscamos el ordenamiento que da la Ley como es de ubicar a todos esos entierros en un cementerio formal como es el de San Juan Bautista, que cumple con todas las condiciones para esos fines. Entonces el traslado de las osamentas es irreversible del ex cementerio San Roque hasta el cementerio de San Juan Bautista la misma que se realizará desde el diez de marzo.

Los familiares de los muertos que han sido enterrados en el ex cementerio San Roque y que no han concurrido hasta la Municipalidad de San Juan Bautista, aún pueden hacerlo y dar los nombres de sus familiares fallecidos y se pueda continuar con el padrón que se está haciendo a fin de poder identificarlos correctamente y elaborar las placas de identificación al momento que se haga el traslado, destacó Luis Barreto.