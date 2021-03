Transportistas anuncian paro de 24 horas

Debido al alza del combustible



Gener Culqui, Secretario General del Sindicato Único de Choeferes Profesionales Transportistas de Loreto, anunció que el próximo martes 16 de marzo los miembros del gremio que representa estarán acatando un paro de 24 horas.

El motivo de esta medida de lucha es principalmente por el alza del precio del combustible, situación que no solo perjudica al transportista sino también la alcaida economía de las familias loretanas.

“El transporte público no está generando ingreso para las familias, y esto viene desde junio del año pasado. No solo es costo de combustible, sino que sobre eso los administradores de grifo le añaden 1.50 soles adicionales al precio” aseveró el líder sindical.

A su vez, Culqui recalcó que, además del mencionado punto, la protesta también se enfocará en exigir el mantenimiento del puerto de Masusa, del terminal de transporte público que está en el Km. 2 de la carretera Iquitos Nauta, así como también el mantenimiento de las carreteras que conducen a los poblados de Santo Tomás y Santa Clara del Nanay.

Se espera que esta medida de protesta sea acatada por más de 400 transportistas, además de un gran número de mototaxistas y transportistas de materiales de construcciones; en tanto, algunos asentamientos humanos todavía están por confirmar su participación en esta paralización. (R. Graicht)