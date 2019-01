Todo este miércoles no circularán los colectivos, así lo declaró el secretario del sindicato de choferes Genner Culqui.Esto en prevención a fin que cesen las agresiones contra algunos choferes y cobradores de colectivos, quienes incluso estarían siendo amenazados por parte de algunos usuarios que no aceptan el incremento del 50% a los pasajes urbanos. Sobre el tema se pronunció el dirigente Genner Culqui.

El último lunes 28 tuvimos una asamblea para evaluar todo lo concerniente al incremento del pasaje. El medio pasaje está a 80 céntimos y el completo 1.50 céntimos. Lo que pasa es que muchas personas sí han aceptado de buena forma el incremento ya que son conscientes que desde hace 10 años las tarifas han estado congeladas.

Pero hay otro grupo que no lo acepta y han venido agrediendo a muchos cobradores y choferes, incluso hay gente que ni viaja en colectivo, pero se atreven a criticar el alza de pasajes. Por todo ello se ha decido hacer un paro de brazos caídos. No se saldrá a trabajar por 24 horas, esto para salvaguardar la integridad física de los trabajadores.

Se paralizará el transporte en su totalidad. A las 8 de la mañana tenemos una reunión con el gobernador regional, ahí se le planteará el problema del transporte en toda su estructura”, adelantó el secretario del sindicato Genner Cullqui.