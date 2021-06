“Transformador de luz en Mazán está por colapsar”

Expresó el alcalde de ese distrito Víctor Hugo Lozano Calampa.



Quien llegó hasta la empresa de energía eléctrica acompañado de varios regidores y del presidente del Frente Patriótico de Loreto Prof. César Coral. Mencionó que la empresa energética ya estaba atendiendo a Nauta con equipos nuevos, por lo tanto, también debe atender a Indiana y Mazán pues sus transformadores están por colapsar.

“Hemos llegado hasta Electro Oriente por motivo que atravesamos una situación difícil, crítica en cuanto al servicio de energía. Hemos venido a exigir que se mejore el servicio en lo que se refiere a las instalaciones y que Electro Oriente asuma la administración del servicio” declaró Lozano.

¿Y por qué Mazán no se ha independizado de Indiana?

-Eso estamos exigiendo, que seamos parte directa de la administración de Electro Oriente, ahora no lo somos porque hay una situación en cuanto al proyecto de las redes que no están concluidas. Eso es responsabilidad del gobierno regional y Electro Oriente, la conclusión, transferencia y a la vez administración.

Si en estos días los transformadores colapsan vamos a ser totalmente perjudicados. Los transformadores están mal por eso hemos venido a coordinar con el responsable para que cambien el transformador por otro que de mayor capacidad para así garantizar la continuidad y permanencia del servicio.

Ese transformador tiene muchos años y la población está creciendo significativamente, por lo que la demanda es mayor y se deben renovar los equipos de energía.