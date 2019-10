Tráfico de animales será criminalizado

Nuestra región Loreto no es ajena al tráfico de especies amazónicas. Es una actividad ilícita de años y que no para. Y se ha extendido de tal forma que muchos de nuestros paisanos loretanos se dedican a esta actividad sin medir las consecuencias legales.

Sobre este tema el actual ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, exhortó que el comercio ilegal de vida silvestre sea considerado como un delito de crimen organizado y sea sancionado como tal en todos los países de América.

Así lo hizo durante su exposición en la Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, realizada en Lima y que convocó la participación de 30 países del continente.

“Saludo a los países que hoy nos acompañan, es muy importante esta primera reunión que sostenemos para lograr juntos a que se tome conciencia que este tráfico tiene sí o sí que ser condenado como crimen organizado”, resaltó el ministro.

Indicó que actualmente este flagelo ocupa el cuarto lugar de incidencia en tráfico, después del concerniente a drogas, armas y de personas.

Se hace necesario recrudecer las leyes por esta práctica ilegal de caza indiscriminada de nuestras especies. Recordamos que el año pasado miles de “charitos” crías de taricayas fueron decomisadas en un país europeo, fueron detectadas y retornadas a Iquitos. Los responsables de esta comercialización ilegal fueron procesados.

También hay casos de miles de “pihuichitos” enjaulados y que los trataban de sacar del país en avión. Igual fueron detectados. Pero no en todos los casos sucede ubicarlos, así millones de especies de Loreto y del país en general son extraídos de su espacio natural contribuyendo a la depredación de las especies. Es por ello que el ministro Montenegro pide sea considerado como crimen organizado para penas mucho más drásticas.