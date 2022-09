Estarían estafando a incautas personas al vender lotes de terreno aduciendo ser los propietarios con sucesión intestada notarial e inscripción preventiva ante la SUNARP pese a tener título la propiedad



Fluye de la constatación policial efectuada por el personal de la comisaría PNP de Tamshiyacu, a solicitud de la señora Socorro Quiroz Vásquez (80), natural de la citada localidad, en su condición de propietaria del terreno denominado “Industrial Ganadero Esperanza”, con un área de 21 hectáreas, ubicada en la carretera a la comunidad de San Felipe (quebrada Flores), constataron la presencia física de unas 100 personas, entre hombres y mujeres, quienes el día 04 de setiembre, provistos con machetes, palos y otros objetos contundentes lograron ingresar a invadir su terreno y se encontraban lotizando el terreno con autorización expresa de la persona de José Luis Aspajo Rivas (58), natural de Iquitos.

Ante esta situación, el personal policial interviniente, exhortó a los presentes a deponer dicha actitud que lindan con lo delictivo de usurpación, quienes a su vez indicaron que ingresaron al lugar con autorización de la persona de José Luis (58), por lo que no iban a salir del lugar.

Al respecto, se pudo recopilar información del terreno que desde el año 1986, perteneció a don Miguel Walter Muñoz Alado, con partida electrónica N° 11019145 de la SUNARP, bien que fue transferido a la señora Socorro Quiroz Vásquez, mediante acta de transferencia de un predio “Industrial Ganadera Esperanza”, con fecha 14 de abril del año 2009, ante el señor Raúl Huanaquiri Huayllahua, juez de Paz del Distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas – Loreto.

En consecuencia, la persona de José Luis Aspajo Rivas (58), al no tener ningún vínculo familiar con el señor Walter Muñoz Alado y esposa, no podría tener algún derecho de herencia para reclamar los derechos mediante una sucesión intestada notarial, por lo que estaría timando a las personas que lo acompañan al invadir la citada propiedad. Por tal motivo, la señora Socorro Quiroz Vásquez, viene solicitando al jefe comisario de la comisaría PNP de Tamshiyacu, el apoyo policial para ejecutar la respectiva recuperación de su predio, en defensa posesoria extrajudicial, y pide a través de este medio, a las personas y autoridades competentes a no dejarse sorprender por este negativo accionar de la mencionada persona.

(C. Ampuero)