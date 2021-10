- Julio César Carruittero Montalvo, gestor de la asociación agraria sale en defensa de parceleros y pide acción de las autoridades. - “Hace más de diez años fue sentenciado por usurpación agravada y otra vez esta amenazando con quitar las tierras”.



Un total de 29 parceleros de la Asociación agraria “Los Vencedores”, ubicado en el km 3.5 de la carretera Iquitos – Nauta, a un kilómetro hacia el fondo del lado derecho, en un área total de 12 hectáreas, vienen siendo amenazados por José Roger Martínez Dávila, quien dice que es su parcela, pero, no argumenta con documentos legalmente.

Existe el antecedente de esta persona que hacer más de diez años en el 2010 por actitudes parecidas fue denunciado y sentenciado penalmente y que fue ratificado por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Loreto, por el delito Contra el Patrimonio – Usurpación Agravada, y por el delito de Daños Agravados, imponiéndole la pena privativa de la libertad de tres años suspendida en su ejecución por un año, fijando como reparación civil la suma de tres mil nuevos soles.

“Pero este señor sigue actuando de esa manera, no sé por qué. En Los Vencedores la gente está viviendo a la fecha desde hace 25 años”, señaló Julio César Carruittero Montalvo, gestor de la asociación agraria que sale en defensa de los parceleros y pide acción de las autoridades.

“Está atropellando a la gente, asustándoles con matones, hasta con policías ha ido también, pero no con el fiscal para un desalojo porque no tiene documentos. Es un traficante de tierras que otra vez afecta a parceleros de Los Vencedores”, aseveró en su denuncia pública.

Pidió que, “La autoridad, la policía, la fiscalía debe tomar ya cartas en este asunto con esta situación delincuencial. Hoy (ayer miércoles) ha entrado con sus matones a irrumpir la tranquilidad de los parceleros y a destruir sus casas, sus sembríos, con armas de fuego, con machetes y con retrocargas, por lo cual los parceleros están haciendo su denuncia y gestionando en diversas instituciones para la titulación”.

Agregó: “Avisamos a todos, una alerta a las personas que le estarían comprando lotes porque se perjudicarán ya que este señor es un traficante de tierras, no es el propietario, ni menos vive en la zona, que no se dejen sorprender”.

Recordó que hace más de 25 años gestaron la asociación “Los Vencedores” con los señores Julio Ahuanari, con Marcelo Oroche, Nicolás Peña Mori y muchos más que a la fecha ya han fallecido. “En esos tiempos la ley amparaba a los agrarios, yo no sé qué pasa ahora con el ministerio de Agricultura que no apoya, y están dejando que los usurpadores, los traficantes de tierras hagan lo que les da la gana con gente trabajadora y humilde que lleva un pan a su mesa”.

Reiteró su un llamado a todas las autoridades, a la policía, a la Fiscalía, a los medios de comunicación, “que basta ya de atropellos de estos traficantes de tierra que no les interesa nada, andan amenazando con pistola. Este señor tiene dos sentencias y deben ponerle en su sitio, habla de que con su plata tiene de su lado a la policía y amedrenta a la gente”.

Finalmente, manifestó: “A mí me ha amenazado, que me van a meter bala, me van a destrozar, por solamente decir la verdad y también por hacer valer los derechos de mi comunidad. Voy a pedir garantías para que, si algo me pasa y si le pasa a uno de los integrantes de Los Vencedores, él es el culpable”. (DL)