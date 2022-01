Así lo dio a conocer la ingeniera Nizia Corin García Ramírez, sub gerente de supervisión y control.

Habló del hospital Iquitos y también sobre el adicional dado a empresa que construirá colegio en Huapapa.



Ella en estos momentos viene reemplazando al gerente de infraestructura del gobierno regional Raúl Flores, quien se encuentra mal de salud. Ayer se le pudo consultar sobre el estado del hospital Iquitos, ya que minutos antes los trabajadores de ese nosocomio realizaron una protesta por la demora en la entrega del nuevo hospital.

“El adicional para el hospital Iquitos ya se aprobó, es algo de 3 millones de soles. Nos reunimos con los representantes de la empresa el último lunes. Ha dicho que empezará los trabajos a partir del fin de mes o la primera semana de febrero.

Ya tienen todas las autorizaciones respectivas. Está la resolución y se les ha notificado, con eso ellos empiezan a hacer el adicional. Los adicionales se pagan con las valorizaciones, una vez que hacen el adicional hacen la valorización y se paga” habló la ingeniera.

¿Y por qué si ya está aprobada la resolución no empiezan de inmediato?

-Eso básicamente es la planta de oxígeno y equipamiento. Ellos hacen sus trámites, compras a nivel internacional…

¿Pero falta acabar la infraestructura, lunas etc.?

-Eso de las ventanas ha sido observado por la supervisión y están levantando las observaciones. Ellos dicen que los trabajos empezarán a más tardar la primera semana de febrero…

¿Tres millones nomás han pedido, nos parece que eran muchos más?

-Los tres millones es solo por el adicional y el resto por equipamiento. Hay un diferencial que se está reconociendo por equipamiento que será pagado una vez que ya se tengan los sustentos respectivos. La diferencia es algo de 12 millones de soles. Se paga cuando nos sustenten el diferencial de los costos.

¿Sabe que los trabajadores del hospital Iquitos ya no soportan más, por eso han salido a protestar?

-Efectivamente. Hay una crisis. Pero reitero que el último lunes tuvimos una reunión con la contratista del Consorcio Salud Loreto, donde prometen que pronto empezarán.

SE PRONUNCIÓ SOBRE LA OBRA EN HUAPAPA.

“Sí es real que para la comunidad de Huapapa se está aprobando un adicional para la parte de la cimentación del colegio. Ha estado mal el expediente técnico. Eso ha salido en el informe hecho por el área de estudios” confirmó la ingeniera.

¿Y cómo dan un adicional de 1´400 mil soles, si no hay nada de la obra?

-Por eso le estoy explicando. Es la parte de la cimentación, se ha hecho una modificación y ha salido un adicional y deductivo. ¿Cómo hacemos lo siguiente si la base no está bien cimentada?

¿Y eso no estaba en el expediente desde el inicio?

-Le vuelvo a explicar. Por eso es un adicional deductivo porque lo están corrigiendo. Era una deficiencia en el expediente técnico.

¿Increíble no, que se entregue más dinero cuando no hay nada de la obra?

-El tema de los adelantos es por Ley. Ellos dan su carta fianza para los adelantos, se da en su momento el adelanto directo, es por ley al firmar el contrato.