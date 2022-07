Hoy habrá plantón desde las 7 y 30 am en la puerta de la dirección.



Hace muchos años que todo Loreto conoce las falencias y la poca planificación existente en el hospital regional. Sigue igual, siendo que el Dr. Miguel Bacca, fue subdirector hace años, por lo tanto, también conoce al nosocomio y sus deficiencias.

Mas nadie se explica el por qué no planifica y gestiona lo que realmente se necesita en ese establecimiento referencial. Dijo que volvería de inmediato a utilizar las oficinas originales del personal administrativo, pero no, se quedó en la oficina confort que refaccionó la ex directora en la casa del Adulto Mayor.

Hasta esa oficina irán hoy a las 7 y 30 de la mañana el personal del hospital en protesta por una serie de demandas. Aunque en el fondo saben que será por gusto ya que el gobernador ha dicho que no lo puede cambiar, porque nadie quiere agarrar ese cargo.

Protestarán por la falta de medicamentos, insumos, implementos, falta de especialistas, horas trabajadas impagas para médicos, enfermeras, técnicos etc.

Ayer hubo asamblea en el hall del hospital regional, el dirigente Gerardo Monge, encabezó. Dio a conocer que en el papel se ha logrado un pacto con el ministro de salud y con el presidente del Consejo de Ministros. Pero para el año 2023, por lo que desde ahora deben empezar a diseñar el verdadero presupuesto necesario para el próximo año.

“A este hospital le falta tanto. No hay presupuesto, no han trabajado los planificadores, nosotros conocemos la realidad. Ya estamos cansados de promesas y que nadie haga nada, por eso protestaremos” mencionó.