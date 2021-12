Ayer hubo un plantón de protesta porque no les pagarán sus sueldos del mes de diciembre.

Y a prácticamente 3 días de la Nochebuena en que todas las familias se reúnen y gozan la llegada del hijo de Dios. Pero en vez de estar felices, muchos hogares de los trabajadores administrativos y asistenciales del hospital regional estarán entristecidos y molestos, porque el nosocomio no previno su pago antes de la fecha especial.

Ayer hicieron un plantón, les prometieron que les pagarían en horas de la tarde. Pero de no ser así ahora habría un paro de 24 horas. La ex secretaria del sindicato de trabajadores María Rodríguez, mencionó que así les transfieran, ya les pagarían después de Navidad.

“Dicen que no hay presupuesto para el pago del mes de diciembre para los trabajadores administrativos y asistenciales, para todo el personal nombrado del tesoro público del hospital regional.

Los funcionarios actuales ya lo sabían entonces han debido tomar precauciones. Nos dijeron para el 13 de diciembre y ya pasó. Luego el miércoles o el viernes. Dicen que ahora (ayer) en la tarde pagarán. Los sueldos son sagrados, no es posible que nos quedemos impagos.

Han traído a médicos residentes sin presupuesto. Han pagado el presupuesto de nuestro sueldo la 2.1. Más el millón y medio que le cedieron a Nauta en enero de 2021.

Precisamente el director actual Miguel Baccaa Pinto, estuvo de sub director, su administradora Rosalina Arévalo, también estuvo, entonces de qué hablamos. Regresan ellos mismos y no gestionan.

Los compañeros del sindicato han querido hablar con el director y él los agrede, dice que solo quiere conversar con Gerardo Monge. No es así, se debe recibir a toda la directiva, no solo con quien a él le da la gana” dijo María.