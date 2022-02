Porque no cumplen con la resolución 008 que manda pagar incentivo laboral desde el año 2012.



Incluso se contempla para más adelante un paro regional y después llegar a una huelga regional indefinida, ya que las gestiones de los gobiernos regionales pasan y ninguna se ha dignado en cancelar el incentivo laboral a los administrativos y asistenciales, pese a la existencia de la resolución 008 que así lo estipula desde el año 2012.

Ayer en la mañana el trabajador Ramón Ruiz, del hospital Iquitos, explicaba una y otra vez a los trabajadores sobre el reconocimiento de pago que por derecho les corresponde ya que la resolución la lograron a puro sacrificio y lucha puesto que a ellos nunca les dan nada gratis y de manera fácil.

Luego se conversó con el secretario general del sindicato de trabajadores del hospital Iquitos Jorge Chuquipiondo.

“La 08 es un beneficio, un incentivo laboral para los trabajadores administrativos y asistenciales. Nos tienen una deuda millonaria. A cada trabajador nos corresponde de manera mensual algo de 300 soles, más devengados e intereses.

Es una sentencia ganada, oleada y sacramentada, por lo que exigimos el pago de la 008. Ese incentivo económico lo conseguimos a punta de esfuerzo, nadie nos está regalando nada, no sabemos por qué los funcionarios de las diversas gestiones, se oponen a cumplir con ese mandato.

Estamos reunidos acá en el “gorelito” para luego ir hasta la sede del gobierno regional y tratar de dialogar para llegar a un entendimiento. Desde el año 2012 hemos ganado y no cumplen con nuestros pagos. De no llegar a un entendimiento iremos a un paro de 24 horas, después de 72 y luego a una huelga regional indefinida. No nos están regalando nada, es nuestro incentivo laboral” mencionó Chuquipiondo.