Salvo emergencias, toda atención quedó suspendida durante los dos días de protesta.



Los trabajadores de las distintas áreas del Hospital Iquitos Cesar Garayar García, acataron el segundo día de paro con multitudinaria marcha por las principales calles de la ciudad, para exigir la culminación de su nueva infraestructura; cuya obra lleva un retraso de dos años.

En esta oportunidad, a la marcha se sumaron los integrantes de la base provincial de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quienes a través del dirigente Eduardo Vásquez, señalarón apoyar la lucha por la necesidad de mejorar la calidad del servicio de salud. Así como brindar condiciones humanitarias para el ejercicio del trabajo del personal de salud.

Y es que, mientras se lleva a cabo la construcción del nuevo Hospital Iquitos, el centro de salud funciona en las instalaciones del Hospital Militar Santa Rosa, cuyos ambientes se encuentran deteriorados y no brindan las garantías para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Recordemos que de acuerdo a Reyles Ríos Reátegui, presidente del cuerpo médico del Hospital Iquitos, el Hospital Santa Rosa requiere refacciones urgentes de agua y desagüé y energía eléctrica. Así como reparaciones en el techo, pues se presentan goteras durante las fuertes lluvias características en esta zona del país.

La situación fue corroborada por el Ejército del Perú, que emitió un documento al Gobierno Regional en el que le solicitan la devolución de las instalaciones del hospital Santa Rosa, ya que el GORE Loreto no cumplió con las refacciones prometidas en un convenio que venció en el año 2019.

Cabe resaltar, que esta medida de protesta se dió en medio del anuncio del gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, de que el Gobierno Regional rescindió el contrato con la empresa ejecutora de la obra: El Consorcio Salud Loreto (compuesto por las empresas CMO Group y Pizzarotti).

De acuerdo a Ochoa Sosa, esta decisión se tomó debido a las constantes paralizaciones de la obra y pedidos de mayor presupuesto que carecían de un verdadero sustento técnico. Además de que el plazo de entrega fue postergado hasta más de dos años después de su fecha inicial prevista en el año 2020.

Otro de los anuncios del gobernador regional, fue que la obra pasará a administración directa del GORE Loreto, hecho que permitirá la intervención de la construcción a más tardar a finales de abril. Además, aseguró que bajo esta nueva modalidad el hospital será entregado en un lapso de 4 meses. argumentando que la infraestructura ya presenta un avance de más del 95% y únicamente se requiere implementar el equipamiento médico.

Ante esto, el Frente de Defensa del Hospital Apoyo Iquitos, emitió un comunicado en el que rechazaron las declaraciones del gobernador, ya que consideran imposible que la obra sea entregada en un plazo de 4 meses, es decir en agosto del presente año, asimismo recalcaron estar cansados de las mentiras de las autoridades regionales.

-Desconfianza y malos antecedentes.

Por su parte, la consejera regional Janet Reátegui, se pronunció e indicó que esta fecha es poco creíble, pues el GORE Loreto ya ha demostrado que no cuenta con la capacidad para desarrollar obras de gran envergadura. La consejera dio como ejemplo a la obra “5 rasantes”, en el distrito de Punchana, que es de administración directa del Gobierno Regional y lleva un retraso de un año.

Asimismo, quienes también se mostraron escépticos ante las declaraciones de la máxima autoridad loretana fueron el congresista Jorge Morante y el decano del colegio médico de Loreto, Miguel Pinero.

Como resultado, el gremio de trabajadores del Hospital Iquitos advierten llevar a cabo nuevas medidas de fuerza similares si no se cumplen los plazos anunciados por el GORE Loreto y no se realizan refacciones inmediatas en el Hospital Militar Santa Rosa.

Es importante también señalar que según el médico Reyles Ríos, existen 8 trabajadores del Hospital Iquitos que reciben tratamiento por tuberculosis; contagio atribuido al pésimo estado sanitario del Hospital Santa Rosa. (D. Rengifo)