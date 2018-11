Expresó la subsecretaria del sindicato de trabajadores de la institución regional.

Desde las 6 de la mañana estarán concentrados en la Plaza de Armas.

Esto luego de haberse sostenido una asamblea con los trabajadores nombrados y los contratados por actividad, afiliados al sindicato, quienes determinaron apoyar la medida de lucha impulsada por la CGTP a nivel nacional. “Hemos acordado acatar de manera contundente el primer día de la huelga nacional indefinida porque estamos totalmente de acuerdo con el plan de lucha. Creemos verdaderamente que todos los trabajadores estatales debemos estar unidos para reivindicar nuestros derechos laborales. El primer día será totalmente acatado y luego se irán tomando acciones de acuerdo a estrategias asumidas por algunas brigadas.

Nosotros como gobierno regional hemos hablado en asamblea sobre aspectos que de alguna manera repercutirían en la gestión. Somos sindicalistas, pero también somos trabajadores y funcionarios del gobierno regional. Estamos ad portas de una transferencia de gestión y estamos avanzando en ese proceso. Estamos en una actitud de soporte y apoyo tanto para la gestión que va a salir, así como para la que va a entrar. Somos respetuosos de la ley.

La huelga indefinida para nosotros significa, también, que tenemos que apoyar en la medida que nuestras centrales sindicales adopten estrategias en las que podamos acomodarnos. Hemos acordado brigadas de trabajadores apoyando día a día para garantizar la sostenibilidad de esta lucha ante el tiempo que dure”, declaró.

De otro lado ¿ya nadie puede rescatar al CAFAE?

-No hay nada que hacer, hasta nuestro local se perdió. Se supo que al responsable de ello se le destituyó. Todo lo ocurrido ha generado problemas directamente para los trabajadores que ahora no se les puede pagar y hacer efectivo algunos derechos laborales que a través del Cafae se pagaban.

Como sepelio y luto, 25 y 30 años de servicio, los mismos ahorros de algunos trabajadores que confiando en el Cafae ahorraron su dinero. Se han visto perjudicados grandemente. El destituido no fue el único involucrado, sino un montón de funcionarios que estaban en esa gestión y que se mandaron a mudar y nunca más volvieron pese a que ellos como funcionarios se vieron favorecidos con ingentes cantidades de dinero que no han devuelto ni un medio.

(En efecto, se conoce el caso de un abogado que sacó 80 mil soles de préstamo para comprarse una camioneta último modelo color verde, en la que pasea junto a su familia todos los fines de semana, no devolviendo ni un sol. La adquirió con la plata de los trabajadores que ahora van a huelga por su alicaída situación económica, ya ni siquiera el Cafae los puede salvar de esas carencias).