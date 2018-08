En la Boleta de Pago de un trabajador del sector Salud que presta servicios en línea de frontera, se pudo ver la gran diferencia monetaria que existe con un trabajador del sector Educación. Mientras el primero recibe S/. 970.00, el segundo recibe S/. 100.00, de acuerdo al detalle de planilla.

Esto confirmaría el reclamo de los docentes que trabajan en la línea de frontera de la provincia del Putumayo, quienes además piden se diferencie que un tema es considerarse en zona de frontera, donde hasta Iquitos está dentro de ese criterio, y otra es estar en la misma línea fronteriza.

Se podría hasta decir que esos cerca de mil soles son insuficientes para el costo de vida en los distritos que conforman la frontera con el vecino país de Colombia y por supuesto que los apenas cien soles, con mayor razón. Por lo que está bien argumentado el reclamo de los docentes loretanos que prestan servicio en esa jurisdicción.

A esto se suma que la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Putumayo no habría cumplido con todos con ese pago y hasta hablan de tres meses de atraso. Tema que solo por teléfono nos respondieron de esta sede educativa que no se ajusta a la verdad, pero no pudimos obtener ninguna entrevista con algún funcionario que lo ratifique.

Lo que se conoce al iniciar esta semana, es que estarían renunciando varios funcionarios, debido a ciertos problemas que estarían empezando a trascender, de esa unidad educativa fronteriza. (Diana López M.)