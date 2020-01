Trabajadores de rasantes protestaron en sede del gobierno regional

Ayer en la mañana debido a que no les cancelan desde el mes de octubre.

Después de protestar y no dejar salir o entrar a nadie, dialogarían con el gerente.

Ingresaron hasta los ambientes de ORPAC a exigir su pago.

Desesperados llegaron hombres y mujeres hasta la sede principal del Gorel y prácticamente tomaron por varios minutos la institución, ya que no permitían que nadie salga o entre a la misma. Luego salieron representantes del gobierno regional a decirles que solo 5 personas entrarían a un diálogo con el gerente, pero como respuesta recibieron un contundente No. “O todos entramos o nadie”, dijeron.

Y así fue, al final salieron a decirles y pedirles asumir un pacto de caballeros, que al ingresar lo hicieran de forma ordenada hasta los ambientes de ORPAC donde les esperaría el funcionario para explicarles la falta de pago. Se escuchó decir que no les pagaban porque había problemas con el Banco de la Nación.

“A nosotros ya nadie nos quiere fiar, quién puede trabajar de hambre, desde octubre que no pagan a los administrativos, a los obreros y vecinos. Los vecinos ya no nos creen a los dirigentes”, mencionaban.

“Y como no hay para pagar, quién creen que paga la luz, el agua…Gonzales pues, Gonzales…” expresaban otros, generando algunas sonrisas entre los presentes. (por la expresión “Gonzales, él que entra cuando sales”).

“En verdad No nos pagan desde el mes de octubre, trabajamos en las rasantes para 5 asentamientos humanos. Supuestamente ellos dicen que hay problemas con el Banco de la Nación, pero tanto tiempo va a ser.

Nos están meciendo y los vecinos ya no creen que no nos pagan en esta gestión, venimos porque queremos una solución de cancelación. A los obreros les pagan 50 soles diarios.

Somos personas de los asentamientos humanos Pilar Nores, 15 de Marzo, La Salud, Glenda Freytas y Simón Bolívar. El agua ya está en nuestro encima. Queremos ganarle al tiempo. Cómo vamos a avanzar si no pagan y tras nosotros tenemos a una familia. La población ya no cree en los dirigentes por eso los hemos traído para que ellos mismos escuchen a los funcionarios”, hablaron.