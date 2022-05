Desde el próximo lunes 23 de mayo.

Frente a otras demandas de su plataforma de lucha, ahora han puesto como primer punto, la salida del cargo del director de salud Chaner Zumaeta, por no reconocer a los dirigentes debidamente acreditados por el ministerio de trabajo y Fenutssa.

“El día lunes 23 de mayo empezamos una huelga indefinida. Como primer punto está que se vaya el director regional de acá. Él ha mentido diciendo que no había plata para los asistenciales en la 008 y en el gobierno regional se vio que sí había presupuesto, porque incluso querían prestar a otras ejecutoras. Primero se atiende la casa y luego a los vecinos” expresó Carlos Bardales, secretario del sindicato de trabajadores.

Agregó que desde ayer hasta el día viernes continuarán los plantones en el frontis de la dirección de salud de 7 a 11 de la mañana. “Ahora resulta que el director de salud nos está desconociendo como dirigentes, pese a que tenemos todos nuestros documentos en regla. Más bien quiere reconocer al señor Chalco, quien tiene una denuncia penal judicial a nivel de Lima.

El señor Ramón Ruiz, en Requena no fue reconocido como dirigente. Acá mis compañeros me han pedido que me quede por un año más, para defenderlos frente a los atropellos existentes. Estamos reconocidos por el ministerio de trabajo.

Por ese atrevimiento de desconocernos, como primer punto de la huelga será que se vaya, que deje el cargo. Que me escuche y sepa que no le tenemos miedo. Otro punto es que se niega pagar los 300 soles del bono nutricional y el pago para los asistenciales de la 08” concluyó.