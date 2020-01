Trabajadores de Defensoría del Pueblo siguen con protestas

Exigen cumplimiento de convenios colectivos e igualdad salarial

El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional convocó a todas sus bases para acatar una nueva medida de protesta debido que, hasta la fecha, no se ha dado atención a sus exigencias como son el cumplimiento de convenios colectivos e igualdad salarial.

“Hemos decidido hacer esta protesta, para hacer conocer a la opinión pública que, así como nosotros defendemos los derechos de otros, también, tenemos derechos que queremos que se respeten; exigimos a nuestra sede el cumplimiento de los convenios colectivos, exigimos igualdad salarial, exigimos que los concursos para adjuntos y consultores sean públicos, que no se estén nombrando jefes a dedo”, expresó Margoth Silva Olórtegui, trabajadora de la Oficina Defensorial de Loreto.

Cabe recalcar que los trabajadores realizaron su medida de lucha en horas del almuerzo para no perjudicar la atención a los usuarios, en el caso de la Oficina Defensorial de Loreto, sito en la cuarta cuadra de la calle Loreto, los trabajadores se colocaron en los exteriores de la misma con carteles en mano y realizando arengas para dar a conocer sus exigencias.

Asimismo, no se descarta que el sindicato continúe con este tipo de manifestaciones, si es que no se llega a un buen acuerdo con prontitud con el Defensor del Pueblo. (R. Graicht)