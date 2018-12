• Consorcio les debe tres meses del pago de sus haberes

Ya no les quieren fiar ni en la bodega. Decenas de trabajadores que pertenecen al gremio de construcción civil de la CGTP, realizaron un plantón en las afueras de la obra donde se viene construyendo el hipermercado de Belén, en la zona de Bagazán

Esta protesta se registró por falta de pago de tres semanas que hasta el momento los representantes de este consorcio no hacen efectivo a los obreros.

“No es justo, que a unas semanas de celebrarse las fiestas navideñas y de fin de año, no nos hagan efectivo el pago de nuestros haberes, nosotros estamos cumpliendo con el trabajo que nos han encomendado todo este tiempo y siempre nos han venido engañando que nos iban a pagar nuestras semanas, ya va a ser un mes y hasta el momento no vemos nada. Nosotros también tenemos deudas, debemos en la bodega, debemos a la señora que nos vende comida, algunos debemos hasta la mensualidad de nuestros hijos en los colegios, y no es justo que nos hagan esto. Por eso es que tomamos la decisión de plantarnos. Esta es una medida preventiva, si continúan con este plan, vamos a radicalizar nuestra medida de lucha”, dijo un trabajador de construcción civil.

(C. Ampuero)