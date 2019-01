Se levanta huelga en Contamana

Tras varios días de huelga en rechazó a la asignación de Joubert Ignacio Tintaya como director de la Red de Salud Ucayali (Contamana), los trabajadores lograron que la Dirección Regional de Salud (DIRESA) aceptará sus peticiones y retiré del cargo al mencionado profesional, motivo por lo que se procedió a levantar la medida de lucha.

Los trabajadores rechazaban rotundamente la asignación de Ignacio Tintaya, aduciendo que no se encuentra apto para asumir el cargo por supuestamente estar envuelto en irregularidades y no cumplir con el perfil requerido para dicho puesto tan sensible, motivo por el cual suspendieron sus laborales exigiendo que sea retirado.

Esto motivó a que el director regional de Salud, Dr. Segundo Mercedes Pinillos, se reuniera con el sindicato de la mencionada Red de Salud, quienes expusieron sus pliegos de reclamos, acordando de manera unitaria aceptar el pedido de los manifestantes.

Motivo por el cual mediante Resolución N° 112-2019-GRL-DRSL/30.01 se asignó como nuevo director de la Red de Salud Ucayali al Obst. Wender Noriega Culqui, dejando inválida la resolución de asignación de Ignacio Tintaya para dicho cargo, por su parte los trabajadores volvieron a laborar con total normalidad desde el día de ayer. (R. Graicht)