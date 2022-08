Continúan respaldando la huelga indefinida a nivel nacional.



En el séptimo día de huelga indefinida por parte de los trabajadores administrativos del Ministerio Público, el día de ayer durante la movilización algunos de ellos se encadenaron en las puertas de la oficina central en la calle Sargento Lores en el distrito de Iquitos. Con la intención de dejar en claro que no van a parar hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

Y es que de acuerdo al dirigente Coisaac Lisboa, la plataforma de lucha que fue convocada a nivel nacional y que es respaldada por la sede Loreto, es justa, ya que abarca demandas que han exigido por mucho tiempo, como una mejoría en la escala remunerativa para todos y remuneraciones más justas para sus compañeros por contrato CAS.

“No vamos a parar hasta que nuestras demandas sean tomadas en cuenta por las autoridades, es el séptimo día de lucha y vamos a seguir, las movilizaciones no van a parar porque tenemos el derecho de exigir mejorías laborales y de radicalizar nuestra lucha si es necesario” expresó el dirigente.

La huelga indefinida por parte de los trabajadores administrativos del Ministerio Público, fue anunciada el pasado 15 de agosto, desde el día 16, la sede Loreto realiza movilizaciones en los exteriores de las oficinas de la institución, hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades para frenar las medidas de lucha que también se llevan a cabo nivel nacional. (D.Rengifo)