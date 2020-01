Trabajadores administrativos de Educación dicen sentirse discriminados

Ayer a nivel nacional protestaron contra el gobierno central y el Ministerio de Educación.

En Iquitos un grupo de ellos llegó muy temprano hasta el frontis de la dirección de educación, esperaban ser atendidos por la directora puesto que todas las direcciones, de una u otra forma, tienen incidencia con el ministerio de educación.

“Nosotros lamentamos el comportamiento del presidente Martín Vizcarra y la ministra de educación, ya que se comprometieron con las organizaciones sindicales para el pago de un bono y al final nada.

Y sí salió un Decreto Supremo para los trabajadores de salud de 1,500 soles, no estamos en contra de ello, pero también tuvieron que habernos atendido a nosotros con un bono de 500 soles. No lo hicieron y eso se llama discriminación.

Por eso el CEN nacional llamó a todas las bases a movilizarnos por esa grosera discriminación hecha por la ministra de educación y el presidente. No quieren dar por ningún motivo el bono y nosotros también tenemos derechos, también somos seres humanos. Nos sentimos burlados y vulnerados por las autoridades que no nos respetan.

Hoy hubo concentración en el ministerio de educación/ Lima, para que encuentren una solución y el ejecutivo no nos siga maltratando y dejando de lado nuestro bono que nos corresponde”, indicó Waldo García de la federación regional de trabajadores administrativos del sector educación.