Torrencial lluvia inundó calles en Iquitos

Los más afectados fueron los vecinos del sector de San Lorenzo

Avenidas y viviendas inundadas, buzones colapsados, motocarros y vehículos mayores sobre el agua, así quedaron varias calles en la ciudad de Iquitos, luego de soportar, por lo menos, 3 horas intensas de una torrencial lluvia que cayó ayer en horas de la madrugada.

Los más perjudicados fueron los vecinos que viven en el sector de San Lorenzo, ubicado en el distrito de San Juan Bautista.

Estas personas tuvieron que utilizar bandejas y baldes, para poder sacar el agua que había dentro de sus viviendas.

Varios buzones colapsaron, lo cual hizo que toda una avenida completa se convierte prácticamente en un río. Esto provocó que motocicletas, motocarros, camionetas y autos, queden varados por este sector, e incluso algunos tuvieron que empujar sus vehículos porque se les había apagado el motor.

La misma situación pasó con la plaza San Lorenzo, la misma que quedó completamente inundada e intransitable. A pesar de la situación terrible en la que se encontraban, un grupo de vecinos decidieron darse un baño en el agua, que en pocas horas se había convertido en un tremendo río.

También utilizaron una refrigeradora vieja para trasladar a las personas que se encontraban varadas en algunas zonas afectadas. Este fue un medio para que puedan llegar hasta sus domicilios.

Esta es una inundación que no es poco común en la ciudad, ya que no es época de lluvia. Los pobladores manifestaron que luego de 25 años ven una situación como así. A raíz de este problema, por lo menos 300 familias, solamente en este sector, quedaron damnificadas. (C. Ampuero)