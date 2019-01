Vecinos señalan que comunidad campesina no hace nada para ocuparlos

Ocuparon un terreno. Un grupo de vecinos, quienes señalaron ser herederos de comuneros de la comunidad campesina de San Juan de Miraflores, tomaron la decisión de ocupar un terreno que se encuentra por inmediaciones de la Carretera Santa Clara, debido a su estado de abandono por más de 30 años.

Los pobladores señalaron que esta decisión fue tomada, debido a la cantidad de robos y asaltos que se registran en este tramo de la mencionada carretera.

Los vecinos indicaron que desde hace mucho tiempo, las personas que ocuparon la presidencia de la comunidad campesina de San Juan de Miraflores, les habían prometido que dicho lugar se iba a construir una canchita sintética o un parque recreacional, pero hasta la fecha, nadie ha cumplido con su palabra y estos terrenos solo han servido como refugio para personas de mal vivir que llegan a este lugar para cometer actos delictivos.

A raíz de esta situación, los posesionarios manifestaron que no se moverán de lugar y que esperarán a la nueva directiva de esta comunidad campesina que haga realidad la construcción de la cancha sintética o el parque de recreación; caso contrario, van a lotizar este terreno y por ende serán ocupados por personas agregadas que no cuentan con viviendas, los mismos que buscan un lugar donde vivir y este predio es uno de los lugares perfectos.

(C. Ampuero)