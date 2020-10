Toman comisaría de Yaquerana por dejar salir al administrador municipal

Desde hace días pueblo de Yaquerana en Colonia Angamos viene demandando presencia de la Fiscalía y Contraloría.



Pero ningún representante de las entidades mencionadas llega al lugar, por lo que ayer, después de 5 días de protesta, los pobladores en conflicto decidieron tomar la comisaría de Yaquerana al enterarse que dejaron salir de la zona en avioneta, al administrador de la municipalidad que tiene a cargo como alcalde a Daniel Jiménez.

Ayer se pudo entrevistar por teléfono al presidente de la comunidad Wilmer Rodríguez, quien describió el panorama que viven en Yaquerana. A través del móvil se filtraban arengas de los comuneros reclamando la presencia de Contraloría y Fiscalía.

“Miren yo estoy tratando de que la comunidad tenga paciencia, pero la protesta se está empezando a poner fuerte y amenaza con ir a mayores por lo que no llega la Contraloría y la fiscalía a intervenir la municipalidad; entonces yo no puedo contener más las protestas.

El pueblo quiere saber en qué proyectos la municipalidad se ha gastado el presupuesto porque no observamos ninguna obra, esa información estamos pidiendo y no la brindan, en pandemia el alcalde brilló por su ausencia, se mandó a mudar a Iquitos. Estamos reclamando lo justo, queremos saber de nuestro presupuesto” habló Rodríguez.

De otro lado, Oswaldo Reina Ribero, hijo de la etnia Matsés, quien se encuentra en Iquitos, hizo un llamado urgente a la fiscalía y contraloría para que lleguen a la zona, de lo contrario podrían darse hechos que lamentar.

“Se está pidiendo sencillamente que vayan esas entidades porque queremos saber en qué se ha gastado el presupuesto municipal que servía para mejorar el desarrollo de mi pueblo, pero no llega nadie allá.

Por lo que están contemplando acciones mayores, ayer dejaron que salga del lugar el administrador municipal, eso ha molestado a mis hermanos, quienes tomaron por un momento la comisaría del lugar.

Queremos que nos digan qué han hecho los funcionarios con el presupuesto de los pueblos de Yaquerana. Los Matsés ya llevan varios días esperando una respuesta y eso está empezando a desesperarlos.

No quiero pensar que la fiscalía o contraloría esté de lado de esas malas autoridades para con el pueblo y que por eso no actúan, no van a la zona. El alcalde dice no hay presupuesto, entonces en dónde lo han gastado. En pandemia ni se le ha visto, a pesar que necesitaban de atención el alcalde se vino a Iquitos” narró Oswaldo.