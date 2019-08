Debido a que los delitos de violación a menores de edad (niños, niñas y adolescentes) dañan seriamente la salud mental y física de los menores y violan gravemente la ética y la moral de la sociedad, en China castigarán con pena de muerte a violadores.

Es lo que ha anunciado el Tribunal Popular Supremo de China para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad que sean de naturaleza “extremadamente malvada” y que causen “consecuencias extremadamente graves”.

La información procedente desde ese país señala que el Tribunal Popular Supremo (Poder Judicial) de China, siempre ha mantenido una postura férrea de tolerancia cero. Esto se ha dado a conocer a través de la página web de esta entidad.

Al parecer, con la idea de advertir, a través de esta misma publicación se da a conocer que la semana pasada fue ejecutado un delincuente llamado He Long que violó a varias niñas menores de 14 años y las forzó a prostituirse.

China como país afronta una difícil situación sobre las violaciones y busca prevenir en la necesidad de proteger a su infancia, dictando medidas drásticas contra quienes cometan los delitos de violación que se catalogan también como crímenes.

Ese país de millones de habitantes en menos de tres años ha registrado 8.300 casos de delitos sexuales contra menores en tribunales de la China. Y se nota que las denuncias han aumentado porque la ciudadanía cada vez es más consciente de los derechos de los niños y denuncia inmediatamente.

Eso se nota en muchos países del mundo, incluyendo nuestro país, y no es que las violaciones hayan aumentado, lo que pasa es que ahora se he superado el miedo, la “vergüenza” y nos hemos armado de valor para denunciar, hacer valer nuestros derechos, muchas veces con alto riesgo que se convierta el tema en escándalo que pueda afectar aún más a la víctima (re-victimización).

Si es el precio que se tiene que pagar por defender a nuestro mayor tesoro que es nuestra infancia, sigamos. El silencio es más dañino, causa la muerte en vida y nos convierte en una sociedad enferma, cuando lo que buscamos es una sociedad saludable en lo físico y mental.