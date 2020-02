Todos los viernes masajes gratis en CEBE 9 de Octubre

Personas invidentes son capacitadas para ello

El estrés abunda en el mundo. Sobre todo, en personas que desarrollan actividades de alta responsabilidad, esfuerzo mental o físico. Por lo que masajes para disipar esas tensiones caen de lo mejor al cuerpo humano.

La directora del mencionado centro especial, Helmi Vargas, dio a conocer que ayer se inició el taller de masajes para personas con discapacidad visual, quienes luego se ganan la vida con esa tarea. Pero en agradecimiento a lo aprendido, todos los viernes de manera gratuita dan masajes en el local ubicado por la Av. La Participación.

“Desde hace cinco años se dictan estos talleres sobre actualización de masajes para doce adultos con ceguera. Es una proyección social de beneficio para estas personas, que antes (algunos de ellos) estaban pidiendo limosna en las esquinas de las calles.

La señorita Simone Daliy (extranjera), se preocupó por ellos e hizo que se pueda realizar estos talleres cada año. Igual les dan un kit de materiales higiénicos para que puedan desarrollar su trabajo.

Ellos en agradecimiento de todo lo aprendido, todos los viernes de este mes harán masajes totalmente gratis en nuestro local. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Varios han sido incorporados laboralmente en instituciones públicas”, contó Helmi.

Igual se conoció que en los talleres les enseñan sobre orientación y movilidad para que puedan desplazarse. El buen uso del bastón y lectura, así como escritura Brayle.

Andrés García Córdova, era trabajador de una empresa que daba servicio a una petrolera, lamentablemente tuvo un accidente y perdió la vista. “Ahora soy como proveedor de masajes, me llaman de Electro Oriente, de Seguros Rímac, para hacer masajes, ver la postura como laboran etc. Me gano la vida dignamente y me gusta lo que hago”, contó.