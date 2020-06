Alcalde de Belén, CPC. Gerson Lecca García se encuentra estable.

Luego del atentado que sufriera en la puerta de su casa y un par de días preocupantes después de haber sido intervenido quirúrgicamente, el alcalde del Distrito de Belén, CPC Gerson Lecca García, se encuentra estable y evolucionando satisfactoriamente con buen ánimo, así lo dio a conocer el Dr. Miguel Pinedo, Director Ejecutivo del Hospital de Apoyo Iquitos “El Sr. Alcalde se encuentra muy estable y está evolucionado satisfactoriamente con buen ánimo y muy contento de las atenciones que viene recibiendo en nuestro hospital, está muy consciente y muy amigable, agradecido por la preocupación en su atención” manifestó.

Por parte de la municipalidad, el Gerente Municipal Ing. Rodrigo Tello, manifestó que el burgomaestre pidió no cesar los trabajos en servicios públicos, tales como recojo de residuos sólidos, limpieza y mantenimiento de espacios públicos y seguridad ciudadana, entre otros, “Nuestro alcalde cuando reaccionó antes que fuera intervenido quirúrgicamente comentó “todo lo que me pasa es por mi Belén”, ahora luego de su intervención nos ha pedido continuar con los servicios municipales en especial no bajar la guardia en el ordenamiento comercial y es en esa línea en el que estamos trabajando mientras esperamos que se recupere” indicó el gerente.